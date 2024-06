Hàn Quốc tổ chức kỷ niệm 37 năm nổ ra cuộc đấu tranh dân chủ 10/6

Photo : YONHAP News

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày nổ ra “Cuộc đấu tranh dân chủ 10/6” chống lại chế độ quân sự độc tài của Chính phủ cố Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan năm 1987 đã được cử hành vào lúc 10 giờ sáng ngày 10/6 tại Tòa thị chính Seoul (quận Jung).Sự kiện do Bộ Hành chính và an toàn tổ chức, Hiệp hội tưởng niệm phong trào dân chủ hóa chủ quản, với sự tham gia của hơn 300 người gồm quan chức Chính phủ và các tổ chức phong trào dân chủ hóa.Lễ kỷ niệm năm nay có chủ đề "Chỉ một lời duy nhất, chủ nghĩa dân chủ", nhằm khắc ghi một lần nữa "chủ nghĩa dân chủ", cụm từ mà người dân đã hô vang trong cuộc đấu tranh dân chủ ngày 10/6, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo nhấn mạnh tinh thần cao quý của Cuộc đấu tranh dân chủ 10/6 là một di sản quý giá mà Hàn Quốc phải kế thừa và phát triển. Chính phủ đang nỗ lực hết sức để xây dựng một quốc gia tự do, công lý, hòa bình và thịnh vượng trên nền tảng là chủ nghĩa dân chủ đang ngày càng một chín muồi.Thủ tướng nhắc tới việc trong năm nay Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ lần thứ ba, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo tại Seoul, Hội nghị thượng đỉnh Hàn-châu Phi; khẳng định Seoul đang đóng góp vào sự lan tỏa chủ nghĩa dân chủ tự do với cương vị là một quốc gia trụ cột toàn cầu. Chính phủ sẽ nỗ lực hơn nữa để chia sẻ với cộng đồng quốc tế về kinh nghiệm phát triển chủ nghĩa dân chủ, để các thế hệ tương lai nâng cao hơn nữa giá trị của chủ nghĩa dân chủ.Năm nay chính quyền 4 địa phương là thành phố Seoul, Daejeon, Gwangju và Busan đã tổ chức hát đồng thanh quốc ca Hàn Quốc Aegukga (Ái quốc ca), mang ý nghĩa cuộc đấu tranh 10/6 là một cuộc đấu tranh dân chủ trên phạm vi toàn quốc.