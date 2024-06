Miền Bắc thả thêm hơn 310 bóng bay chứa chất thải sang miền Nam trong đêm ngày 9/6

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc sáng ngày 10/6 đã tổ chức buổi họp báo, công bố vào đêm ngày hôm trước, Bắc Triều Tiên đã thả khoảng 310 quả bóng bay cỡ lớn chứa chất thải, trong đó có hàng chục quả đã bay vượt qua đường ranh giới quân sự liên Triều sang phía miền Nam.Quân đội đã phát hiện các bóng bay này rơi ở khu vực thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận là thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi, hiện chưa ghi nhận thiệt hại nào. Nhiều quả bóng đã bay ngược trở lại phía miền Bắc do gặp gió Tây.Từ rạng sáng ngày 10/6, quân đội miền Nam không phát hiện có thêm quả bóng nào bay trên bầu trời. Các lực lượng tiền tuyến của Bắc Triều Tiên cũng không cho thấy có động thái bất thường nào khác.Liên quan tới việc phát loa phóng thanh tuyên truyền chĩa sang miền Bắc, một biện pháp đối phó với vụ thả bóng bay chứa chất thải của Bắc Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc cho biết đang triển khai tác chiến một cách linh hoạt tùy theo tình hình, chiến lược, cũng như sự an toàn của binh sĩ.Quân đội khẳng định các binh sĩ tham gia tác chiến phát loa phóng thanh sang miền Bắc đang được đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, vào năm 2015, Bắc Triều Tiên từng trực tiếp tấn công vào loa phóng thanh của quân đội miền Nam, nên vẫn có khả năng xảy ra xung đột quân sự giữa hai bên bất cứ lúc nào.Liên quan tới việc Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong cảnh báo sẽ có biện pháp "khiêu khích mới", Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết sẽ sẵn sàng đối phó ngay lập tức, quyết liệt và tới cùng nếu bị tấn công; và sẽ không để miền Bắc khiêu khích một cách dễ dàng.