BOK dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng âm vào những năm 2040

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu kinh tế thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 10/6 công bố báo cáo, trong đó cảnh báo rằng nếu không có sự thay đổi bước ngoặt nào về tỷ lệ sinh và năng suất doanh nghiệp, thì kinh tế Hàn Quốc sẽ chuyển sang tăng trưởng âm vào những năm 2040.Nguyên nhân lớn nhất là do sự sụt giảm dân số. Tổng dân số Hàn Quốc được dự báo sẽ giảm từ mức đỉnh điểm 51,84 triệu người năm 2020 xuống còn 50,06 triệu người vào năm 2040, và 37,18 triệu người vào năm 2070. BOK chỉ ra rằng nền kinh tế Hàn Quốc thiếu sự đổi mới đủ để có thể bù đắp những tổn thất về tiềm năng tăng trưởng do tỷ lệ sinh siêu thấp và xã hội già hóa gây ra.Báo cáo chỉ ra rằng quy mô chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) của doanh nghiệp Hàn Quốc bằng 4,1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2022, số lượng bằng sáng chế tại Mỹ chiếm tỷ lệ 7,6% năm 2020, lần lượt đứng thứ 2 và thứ 4 thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả phân tích của BOK, mức tăng năng suất của doanh nghiệp đã giảm từ 6,1%/năm giai đoạn 2001-2010 xuống 0,5%/năm giai đoạn 2011-2020.Đà tăng trưởng năng suất bị suy yếu được phân tích là bởi các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc chỉ chú trọng đổi mới thể hiện ở sự gia tăng "số lượng" hơn là "chất lượng". Ví dụ như số lượng bằng sáng chế của các doanh nghiệp lớn mặc dù tăng mạnh, nhưng chỉ số liên quan trực tiếp tới năng suất là số lượng bằng sáng chế được trích dẫn thì lại có sự sụt giảm mạnh kể từ giữa những năm 2000 trở lại đây, vẫn chưa thể hồi phục xu thế như trước.Trong khi đó, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tốc độ tăng năng suất nhanh chóng giai đoạn trước những năm 2010 đã chậm lại do các doanh nghiệp này gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn vốn đổi mới và sự gia nhập thị trường của các công ty khởi nghiệp và mạo hiểm có tiềm năng đổi mới.BOK chỉ ra rằng chất lượng đổi mới của doanh nghiệp giảm là do sự cắt giảm chi tiêu cho nghiên cứu cơ bản. Tỷ trọng chi tiêu cho nghiên cứu cơ bản của doanh nghiệp Hàn Quốc đã giảm từ 14% năm 2010 xuống 11% năm 2021.Theo phân tích của BOK, nếu doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế sẽ có thể tăng thêm 0,18%. Ngoài ra, nếu Chính phủ cải thiện nguồn cung vốn và mở rộng sự tham gia cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và mạo hiểm, bồi dưỡng các doanh nghiệp đổi mới, thì sẽ có thể kéo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tăng thêm 0,07%.