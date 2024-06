Nhà Trắng lo ngại ba nước Nga-Trung-Triều gia tăng sở hữu vũ khí hạt nhân

Photo : YONHAP News

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng (Mỹ) Jake Sullivan trong bài phỏng vấn với Đài CBS và ABC của Mỹ ngày 9/6 (giờ địa phương), bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên gia tăng sở hữu vũ khí hạt nhân.Trước câu hỏi về việc liệu Mỹ có được bằng chứng nào cho thấy Nga, Trung Quốc, miền Bắc và Iran đang chia sẻ công nghệ hạt nhân hay không, Cố vấn Sullivan đã từ chối trả lời vì đây là vấn đề tình báo, và đặc biệt đây là những thông tin hết sức nhạy cảm liên quan tới năng lực hạt nhân. Tuy nhiên, ông Sullivan khẳng định Mỹ đang chú tâm đến vấn đề này, và Washington sẽ tham vấn với các nước đồng minh, đối tác về phương án tối ưu để đảm bảo năng lực răn đe hạt nhân một cách an toàn và đáng tin cậy của Mỹ.Ông Sullivan cũng nói thêm Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa quyết định tăng cường vũ khí hạt nhân nếu như các nước Nga-Trung-Triều không hợp tác để giảm thiểu mối đe dọa hạt nhân do đây là vấn đề mất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Washington sẽ theo dõi sát sao tình hình, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia cũng như Quốc hội về khả năng phổ biến vũ khí hạt nhân.Về việc Chính phủ Washington cho phép hạn chế việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ để tấn công lãnh thổ nước Nga đã mang đến những thay đổi trên chiến trường, Cố vấn Sullivan cho biết thành phố Kharkiv vẫn đang trong tình trạng bị đe dọa, song Nga đã không đạt được tiến triển thực chất nào tại đây.Về đàm phám đình chiến liên quan tới tình hình xung đột giữa Israel-Hamas, Cố vấn an ninh Nhà Trắng cho biết Mỹ vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức từ lực lượng Hamas. Nếu Hamas chấp nhận đề xuất này, thì lệnh dừng bắn sẽ bắt đầu được thực thi, những con tin sẽ có thể trở về nhà và các công tác viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza sẽ được đẩy mạnh.