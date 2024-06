Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ họp lần ba thảo luận phương án tăng cường răn đe mở rộng

Photo : YONHAP News

Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ (NCG) đã nhóm họp lần ba tại Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 10/6.Trưởng đoàn phía Hàn Quốc là Chánh Văn phòng Chính sách Bộ Quốc phòng Cho Chang-rae, phía Mỹ là Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách vũ trụ Vipin Narang. Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham dự của các quan chức Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), quốc phòng, ngoại giao, tình báo, quân sự hai bên.Tại cuộc họp, quan chức hai bên đánh giá năng lực răn đe và đối phó hạt nhân của đồng minh Hàn-Mỹ đã được đẩy mạnh nhờ sự trao đổi chuyên sâu về các lĩnh vực răn đe hạt nhân kể từ sau khi NCG được ra mắt.Đại diện hai bên đánh giá cao tiến triển thực chất trong các nhiệm vụ của Nhóm tư vấn hạt nhân, như về hướng dẫn NCG, quy trình chia sẻ thông tin và an ninh, quy trình tham vấn hạt nhân và trao đổi trong các tình huống khủng hoảng, hoạch định chiến lược và hạt nhân, tích hợp vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường Hàn-Mỹ, thông điệp chiến lược, diễn tập mô phỏng, biện pháp giảm thiểu rủi ro.Đặc biệt NCG đã hoàn tất xem xét về văn kiện hướng dẫn chung, đề ra nguyên tắc và quy trình nhằm duy trì và tăng cường chính sách cùng trạng thái răn đe hạt nhân của hai nước Hàn-Mỹ một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Hai bên nhất trí rằng hướng dẫn chung này sẽ giúp thiết lập nền tảng vững chắc để đẩy mạnh hợp tác răn đe mở rộng tích hợp giữa Seoul và Washington.Ngoài ra, đại diện hai bên đã thảo luận về việc lên kế hoạch và đồng thực thi phương án tích hợp vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường Hàn-Mỹ trên bán đảo Hàn Quốc; tái khẳng định việc tích hợp nguồn lực chiến đấu vũ khí thông thường tối tân của Seoul trong tác chiến hạt nhân của Washington sẽ giúp tăng cường năng lực răn đe và đối phó hạt nhân của đồng minh Hàn-Mỹ một cách hiệu quả trước mối uy hiếp hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ là một cơ chế tham vấn về phương án tăng cường răn đe mở rộng với Bắc Triều Tiên. Nhóm được ra mắt căn cứ theo thỏa thuận trong Tuyên bố Washington sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra tại Nhà Trắng vào tháng 4 năm ngoái, nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh song phương.Hội nghị lần thứ nhất và thứ hai do Hội đồng an ninh quốc gia hai nước đồng chủ quản, nhưng kể từ hội nghị lần này là do Bộ Quốc phòng hai bên tổ chức, nhằm đẩy mạnh việc trao đổi một cách cụ thể. Cuộc họp lần thứ 4 sẽ được tổ chức tại Mỹ vào cuối năm nay.