Cán cân vãng lai Hàn Quốc tháng 4/2024 thâm hụt sau một năm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 11/6 công bố cán cân vãng lai tháng 4 thâm hụt 290 triệu USD, chấm dứt đà thặng dư dài 11 tháng liên tiếp từ tháng 5 năm ngoái tới tháng 3 năm nay.Trong các hạng mục cán cân vãng lai tháng 4, cán cân hàng hóa thặng dư 5,11 tỷ USD. Quy mô thặng dư đã giảm so với mức 8,09 tỷ USD tháng 3, nhưng nếu so với cùng kỳ năm ngoái (610 triệu USD) thì đã có sự cải thiện.Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 của Hàn Quốc đạt 58,17 tỷ USD, tăng 18% so với tháng 4 năm 2023. Trong đó, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 54,5%, chế phẩm dầu mỏ tăng 18,7%, thiết bị công nghệ thông tin tăng 16,7%, ô tô tăng 11,4%. Ngược lại, xuất khẩu sắt thép giảm 4,9%.Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á tăng 26,1%, Mỹ tăng 24,3%, Nhật Bản tăng 18,4%, Trung Quốc tăng 9,9%. Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) giảm 7,1%.Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 đạt 53,06 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023, tăng trở lại sau 14 tháng nhờ nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa vốn và hàng tiêu dùng đều tăng.Nhập khẩu nguyên vật liệu tăng 5,5%, trong đó nhập khẩu chế phẩm dầu mỏ tăng 23,3%, khí đốt tăng 21,9%, dầu thô tăng 17,8%. Nhập khẩu hàng hóa vốn tăng 3,7%, nhờ nhập khẩu chíp bán dẫn tăng 20,2%, thiết bị công nghệ thông tin tăng 11,8%, thiết bị vận tải tăng 15,4%. Nhập khẩu hàng tiêu dùng cũng tăng 8,4% nhờ sản phẩm điện tử gia dụng tăng 26,3%, hàng hóa tiêu dùng trực tiếp tăng 5%.Trái ngược với cán cân hàng hóa, cán cân dịch vụ thâm hụt 1,66 tỷ USD trong tháng 4, tuy nhiên mức thâm hụt đã co hẹp hơn tháng 3.Cán cân du lịch tiếp tục thâm hụt 820 triệu USD. Cán cân quyền sở hữu trí tuệ thâm hụt 310 triệu USD. Cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) thâm hụt 3,37 tỷ USD do việc chi trả cổ tức quy mô lớn cho người nước ngoài. Tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ đi nợ) tháng 4 thâm hụt 6,6 tỷ USD.