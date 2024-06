Tổng thống Hàn Quốc lên án việc Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân

Photo : YONHAP News

Yegemen Kazakhstan, một nhật báo Nhà nước Kazakhstan ngày 11/6 đăng tải bài phỏng vấn với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ông Yoon hiện đang trong chuyến công du ba nước Trung Á là Turkmenistan, Kazakhstan và Uzbekistan.Trong đó, Tổng thống Hàn Quốc chỉ trích Bắc Triều Tiên đang tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và phương tiện vận chuyển hạt nhân, phớt lờ hàng loạt nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc yêu cầu nước này từ bỏ phát triển hạt nhân, bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế, đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an toàn quốc tế.Việc Bình Nhưỡng phát triển hạt nhân là một hành động nguy hiểm và vô trách nhiệm, làm lung lay nền tảng không phổ biến vũ khí hạt nhân của cộng đồng quốc tế, đã được các quốc gia như Hàn Quốc, Kazakhstan gìn giữ và phát triển suốt thời gian qua.Ông Yoon ca ngợi Kazakhstan là một trường hợp điển hình về phi hạt nhân hóa trên thế giới. Nước này đã phá dỡ bãi thử hạt nhân Semipalatinsk, nơi từng diễn ra hàng trăm vụ thử hạt nhân trong thời kỳ Chiến tranh lạnh; sau khi độc lập đã tự nguyện giải trừ số lượng lớn vũ khí hạt nhân từng nhận được từ Liên Xô. Tổng thống cho biết Seoul cũng đang tích cực tham gia vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Liên quan tới Hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Kazakhstan sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tại thủ đô Astana, ông Yoon cho biết hai bên dự kiến trao đổi về phương án nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác ở các lĩnh vực trọng tâm như năng lượng, cơ sở hạ tầng, ngành chế tạo, mở rộng hợp tác đôi bên cùng có lợi ở những lĩnh vực tương lai đa dạng như khoáng sản trọng tâm, khoa học công nghệ, môi trường, nông nghiệp và đối phó với biến đổi khí hậu.Về sáng kiến Con đường tơ lụa Hàn-Trung Á, Tổng thống cho biết đây là khung phác thảo về hợp tác tương lai giữa Seoul với các nước Trung Á. Hàn Quốc sẽ đồng hành cùng các quốc gia này trong hành trình phát triển một cách đổi mới, sáng tạo, với tầm nhìn là tự do, hòa bình và thịnh vượng.Bên cạnh đó, ông Yoon cũng nhắc đến việc đường bay thẳng nối giữa Incheon và Astana sắp sửa được nối lại sau 4 năm tạm dừng vì COVID-19, phản ánh mối quan hệ đang ngày càng được thắt chặt và nhu cầu du lịch cao giữa người dân hai nước.