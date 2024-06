Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 11/6 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 6/2024", trong đó đánh giá nền kinh tế Hàn Quốc đang dần thoát khỏi tình trạng đình trệ sản xuất tạm thời trong tháng 3, xuất khẩu tiếp tục xu hướng hồi phục.Sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng 4 tăng 3,1% so với cùng kỳ một năm trước. Trong đó, sản xuất chế tạo và khai khoáng tăng 6,1%, ô tô tăng 3,4%, chíp bán dẫn vẫn duy trì mức tăng cao 22,3%. Đặc biệt, xuất khẩu tháng 5 tăng 11,7%, chủ yếu là nhờ mặt hàng công nghệ thông tin (IT) tăng tới 40,8%.KDI đánh giá tiêu thụ nội địa vẫn chưa chính thức hồi phục, do doanh số bán lẻ và đầu tư thiết bị vẫn tiếp tục chiều hướng giảm trong bối cảnh lãi suất cao. Cụ thể, doanh số bán lẻ, một chỉ số liên quan mật thiết tới tiêu dùng hàng hóa, tiếp tục giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước, giảm 1,2% so với tháng trước.Tiêu dùng dịch vụ cũng có chiều hướng đình trệ, như lĩnh vực nhà hàng, khách sạn giảm 2,4%, dịch vụ giáo dục giảm 1,1%. Đầu tư thiết bị tháng 4 giảm 2,3% chủ yếu do đầu tư máy móc giảm.Tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công thực tế của doanh nghiệp xây dựng tăng 0,8% trong tháng 4, vẫn tiếp tục đình trệ. KDI dự báo đầu tư xây dựng sẽ tiếp tục chững lại trong thời gian tới do giấy phép xây dựng nhà ở và đơn hàng trúng thầu xây dựng vẫn ở mức thấp.Giá tiêu dùng tháng 5 tăng 2,7%, mức tăng thấp hơn tháng trước (2,9%). Giá tiêu dùng cơ bản tăng 2,2%.