Số ca mắc bệnh do nắng nóng tăng 33% so với đầu hè năm ngoái

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 11/6 cho biết trong vòng hai tuần (20/5-9/6), số bệnh nhân mắc các bệnh do nắng nóng được ghi nhận là 72 người, tăng 33% với cùng kỳ năm trước, trong đó có một ca được phỏng đoán là tử vong do nắng nóng.Các bệnh do nắng nóng là những bệnh cấp tính xảy ra khi nhiệt độ tăng cao, với các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, chuột rút, trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn tới tử vong.Trong số ca bệnh do nắng nóng năm nay, có 19 bệnh nhân là người trên 65 tuổi, chiếm 26,4%. Ngoài ra, có 16 bệnh nhân ngoài 20 tuổi. Trong đó, số bệnh nhân bị kiệt sức do nhiệt chiếm tỷ lệ cao nhất (54%), sau đó tới bệnh nhân bị sốc nhiệt (30%).Các ca mắc bệnh do nắng nóng chủ yếu phát sinh trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều, tại các khu vực như sân vận động, công viên, đồng ruộng, nơi làm việc.Cơ quan quản lý dịch bệnh lo ngại sẽ phát sinh thêm nhiều ca bệnh do nắng nóng trong thời gian tới, bởi mùa hè năm nay nắng nóng đến sớm hơn; khuyến nghị người dân chú ý giữ gìn sức khỏe, thường xuyên uống nước và nghỉ ngơi trong bóng râm.