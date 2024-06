Seoul hoan nghênh Hội đồng bảo an thông qua nghị quyết ngừng bắn trên Dải Gaza

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tại cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc diễn ra vào ngày 10/6 (giờ địa phương) dưới sự chủ trì của Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc, Chính phủ Seoul đã bày tỏ lập trường hoan nghênh việc Hội đồng bảo an thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn trên Dải Gaza.Chính phủ Hàn Quốc đã bày tỏ kỳ vọng tất cả các bên đương sự đồng ý và ngay lập tức thực thi đúng đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Seoul khẳng định sẽ tích cực đồng hành với nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm giải quyết tình hình căng thẳng tại Dải Gaza, với cương vị là nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an.Trước đó, Hội đồng bảo an đã triệu tập cuộc họp khẩn vào ngày 10/6 (giờ địa phương), thông qua nghị quyết do Mỹ khởi xướng có nội dung kêu gọi ngừng bắn ba giai đoạn trên Dải Gaza. Washington hối thúc tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine chấp thuận ngừng bắn, cả Israel và Hamas cùng thực thi ngay các nội dung đàm phán.Tổng thống Joe Biden ngày 31/5 vừa qua đã mở buổi họp báo khẩn, công bố phương án ngừng bắn ba giai đoạn trên Dải Gaza. Giai đoạn đầu tiên là ngừng bắn hoàn toàn trong vòng 6 tuần và Israel rút quân đội khỏi các khu vực đông dân cư trên Dải Gaza và thả một số con tin; giai đoạn hai là dừng vĩnh viễn các hành vi thù địch như trao đổi tất cả các con tin còn sống và Israel rút quân khỏi Dải Gaza; giai đoạn ba là tái thiết Dải Gaza và trao trả thi thể những con tin thiệt mạng.