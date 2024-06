Động đất mạnh 4,8 độ richter tại huyện Buan, tỉnh Bắc Jeolla

Photo : KBS News

Vào lúc 8 giờ 26 phút sáng ngày 12/6, một trận động đất mạnh 4,8 độ richter đã xảy ra tại khu vực huyện Buan, tỉnh Bắc Jeolla, Hàn Quốc. Đây là trận động đất mạnh nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay trong số các trận động đất xảy ra cả trên đất liền và ngoài khơi bán đảo Hàn Quốc.Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết tâm chấn trận động đất nằm ở 35,7 độ vĩ Bắc, 126,71 độ kinh Đông, thuộc ấp Jindong, xã Haengan, huyện Buan. Độ sâu chấn tiêu được phỏng đoán là 8 km.Trận động đất đã khiến khu vực tỉnh Bắc Jeolla rung lắc mức độ V, là mức mà mọi người có thể cảm nhận được, ly tách và kính cửa sổ có thể bị vỡ, các vật thể không cố định chắc chắn có thể bị đổ ngã. Tỉnh Nam Jeolla rung lắc mức độ IV; tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, các thành phố Gwangju, Daejeon, Sejong và Incheon, tỉnh Nam và Bắc Chungcheong rung lắc mức độ III.Ngay sau trận động đất, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã chỉ thị các Bộ ngành liên quan rà soát kỹ lưỡng các nhà máy điện nguyên tử, các cơ sở hạ tầng giao thông, điện, viễn thông, không để phát sinh trở ngại; đồng thời thực hiện mọi biện pháp để đối phó phòng khi xảy ra trường hợp khẩn cấp.Công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) cho biết các nhà máy điện hạt nhân trên toàn quốc vẫn đang được vận hành an toàn, không chịu ảnh hưởng từ trận động đất.Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc cùng ngày đã khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương về vụ động đất tại huyện Buan ở mức khẩn cấp I; đồng thời ban lệnh cảnh báo động đất ở mức "cảnh giác". Mức cảnh báo động đất lần lượt gồm "quan tâm", "chú ý", "cảnh giác" và "nghiêm trọng".Đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước Kazakstan, Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 12/6 đã nghe báo cáo tình hình động đất, chỉ thị các Bộ, ngành liên quan nhanh chóng nắm bắt tình hình thiệt hại, thực hiện mọi biện pháp như rà soát tình hình an toàn và tư thế đối phó trong trường hợp khẩn cấp, theo dõi thông tin một cách nhanh chóng và chính xác về các đợt dư chấn sau động đất, để người dân không bất an.