Photo : YONHAP News

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Philip Goldberg trong buổi tọa đàm do Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ tổ chức vào ngày 11/6 (giờ địa phương) cho rằng Bắc Triều Tiên là nước vô cùng khó đoán.Ông Goldberg khẳng định Mỹ đang trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, giữ vững trạng thái phòng vệ trước Bình Nhưỡng, trong bối cảnh căng thẳng liên Triều leo thang như việc Bắc Triều Tiên thả bóng bay chứa chất thải sang miền Nam, và Hàn Quốc phát loa phóng thanh tuyên truyền sang miền Bắc.Đại sứ Mỹ nhấn mạnh Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ Paul LaCamera và Đại sứ quán Mỹ tại Seoul vẫn đang theo sát tình hình diễn biến giữa hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc. Hai bên thường xuyên thảo luận các chính sách về quân sự và an ninh ở mọi phạm vi, để Chính phủ và người dân Hàn Quốc vẫn an tâm về cam kết của Mỹ. Ông này nhấn mạnh bằng chứng cho cam kết an ninh của Washington với Seoul đó chính là 28.500 binh lính Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc.Tiếp đó, Đại sứ Goldberg lên án hành động thả bóng bay chứa chất thải sang Hàn Quốc của Bắc Triều Tiên là hết sức vô lý và không hiệu quả. Washington hoàn toàn ủng hộ đồng minh Seoul trong bất cứ vấn đề nào. Việc Tổng thống Yoon Suk Yeol và Chính phủ Hàn Quốc thực hiện các biện pháp để thể hiện rằng Seoul sẽ làm mọi thứ nhằm kìm hãm các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng là lẽ đương nhiên.Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ cũng thận trọng bày tỏ lo ngại trước tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng trên bán đảo Hàn Quốc khi mà hai miền Nam-Bắc có các động thái đáp trả nhau.Ngoài ra, ông Goldberg cho rằng tình hình căng thẳng liên Triều có điểm khác so với trước đây ở chỗ là động lực có được từ mối quan hệ Nga-Triều được tăng cường và sự quản lý mối quan hệ với Trung Quốc của miền Bắc. Đại sứ hy vọng các bên cần có sự chú ý hơn trên phương diện này.