Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tổ chức họp công khai về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sáng ngày 12/6 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp công khai thảo luận về nghị sự liên quan tới vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên, do Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook chủ trì. Đây là cuộc họp về vấn đề nhân quyền miền Bắc của Hội đồng bảo an được tổ chức trở lại sau 10 tháng kể từ tháng 8 năm ngoái.Hai nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an là Trung Quốc và Nga đã phản đối vì cho rằng việc thảo luận vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Hội đồng bảo an là không phù hợp. Do đó, một cuộc bỏ phiếu theo thủ tục đã được tiến hành. Kết quả là 12 trong số 15 nước thành viên Hội đồng bảo an tán thành tổ chức cuộc họp. Trung Quốc và Nga bỏ phiếu chống, Mozambique bỏ phiếu trắng.Cuộc bỏ phiếu theo thủ tục sẽ được thông qua với sự tán thành của 9 nước thành viên trở lên và không áp dụng quyền phủ quyết của các nước thành viên thường trực. Trong vòng từ năm 2014 đến 2017, Hội đồng bảo an từng tiến hành bỏ phiếu theo thủ tục để tổ chức cuộc họp công khai về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, cuộc họp được mở trở lại sau 6 năm vào tháng 8 năm ngoái đã không phải trải qua quy trình bỏ phiếu theo thủ tục.Trong cuộc họp cùng ngày, Cao ủy về nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk và Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Elizabeth Salmon sẽ báo cáo về tình hình nhân quyền tại miền Bắc. Người tị nạn Bắc Triều Tiên cũng tham gia và có bài phát biểu với tư cách là đại diện cho tổ chức dân sự.Trước thềm cuộc họp cùng ngày, 57 nước trong đó có ba nước Hàn-Mỹ-Nhật cùng Liên minh châu Âu đã mở buổi họp báo, bày tỏ lo ngại về tình hình nhân quyền đang ngày càng xấu đi tại Bắc Triều Tiên.Tại buổi họp báo, Đại sứ Hwang Joon-kook phát biểu rằng vấn đề nhân quyền và tình hình nhân đạo tồi tệ tại miền Bắc có sự liên quan mật thiết như "hai mặt đồng xu" với chương trình phát triển vũ khí của nước này. Chính quyền Bình Nhưỡng đã hy sinh phúc lợi của người dân, vi phạm nghị quyết Hội đồng bảo an, huy động mọi nguồn lực khan hiếm để phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa, được đặc quyền miễn trừ chính trị với các hành vi chà đạp nhân quyền. Ông Hwang hối thúc các nước thành viên Liên hợp quốc cùng hành động để tăng cường phúc lợi cho người dân miền Bắc, mang đến sự thay đổi cụ thể để tạo nên một thế giới hòa bình và an toàn hơn.