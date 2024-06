Photo : YONHAP News

Trang web chuyên về các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc “Beyond Parallel” (Vượt qua sự chia cắt) thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ ngày 13/6 (giờ địa phương) cho biết trong vòng 5 tuần gần đây, tại nhà máy đóng tàu Sinpo ở tỉnh Nam Hamgyong của Bắc Triều Tiên đã phát hiện thấy những hoạt động gia tăng bất thường của tàu ngầm Anh hùng Kim Kun Ok, tàu ngầm Yongung 24/8 (Anh hùng 24/8) và sà lan dùng để phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầmTrong đó, tàu ngầm Anh hùng Kim Kun Ok từng được miền Bắc tuyên bố là tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật, còn tàu Yongung 24/8 là tàu ngầm dùng để phóng thử tên lửa đạn đạo (SSBA).Trang web trên cho rằng cả ba chiếc tàu trên là trọng tâm của chương trình phát triển tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) cùng tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm (SLCM) của Bắc Triều Tiên. Các hoạt động trên cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử nghiệm trên biển đối với tàu ngầm Anh hùng Kim Kun Ok hoặc chuẩn bị phóng thêm tên lửa SLBM và SLCM, hoặc có thể là thử nghiệm tất cả các vũ khí này trong mùa hè năm nay.Theo quan sát cho thấy, tàu ngầm Anh hùng Kim Kun Ok sau khi được miền Bắc công bố vào tháng 9 năm ngoái thì được neo đậu ở nhà máy đóng tàu Sinpo, nhưng đã được chuyển sang khu ụ khô nổi (floating dry dock) của nhà máy đóng tàu vào khoảng trung tuần tháng 5 vừa qua.CSIS cho biết trong ảnh vệ tinh chụp từ ngày 23/5 tới 11/6, không xác định được chính xác miền Bắc đang thi công gì trên tàu Anh hùng Kim Kun Ok, nhưng xét đến việc cần trục tháp của ụ khô nổi được dựng thẳng đứng thì có thể phỏng đoán là nước này đang tiến hành lắp bệ phóng để thực hiện vụ thử nghiệm trên biển.Còn tàu Yongung 24/8 cũng được chuyển đến ụ khô nổi của nhà máy đóng tàu trong khoảng từ ngày 8-17/5, hiện được đặt trở lại dưới mái che an ninh thay thế cho tàu Anh hùng Kim Kun Ok. Sau đó, trong khoảng từ ngày 28/5 đến 4/6, một cần cẩu ống lồng được lắp trên mái che tàu Yongung 24/8, và cần cẩu này không còn thấy nữa trong ảnh vệ tinh chụp ngày 6/6.Trong khi đó, sà lan dùng để phóng thử nghiệm tên lửa từ tàu ngầm vốn được đặt bên cạnh lối đi ở nhà máy đóng tàu Sinpo, thì đã được di chuyển đến khu vực an ninh, đặt phía sau đuôi tàu Yongung 24/8.