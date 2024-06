Kết quả thăm dò về chính giới, xã hội Hàn Quốc trong tuần thứ hai của tháng 6

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận của Hàn Quốc, ngày 14/6 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 11-13/6 với 1.000 người 18 tuổi trở lên trên toàn quốc (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%).Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol trong tuần này đạt 26%, tăng 5% so với mức thấp kỷ lục tuần trước (21%). 66% cử tri không ủng hộ Tổng thống, giảm 4% so với kết quả thăm dò trước đó (70%).Trong số các cử tri ủng hộ ông Yoon, 23% chọn lý do "ngoại giao", 10% chọn lý do "chính sách mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y" của Chính phủ. Trong số các cử tri không ủng hộ, 13% chọn lý do "kinh tế/dân sinh/giá cả", 9% cho rằng Tổng thống "thiếu sự trao đổi", hơn 6% cho rằng "Tổng thống độc đoán", "ngoại giao".Tỷ lệ ủng hộ đối với đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đạt 30%, đảng đối lập Dân chủ đồng hành là 27%, đảng Đổi mới Tổ quốc là 11%, đảng Cải cách mới 4%, đảng Tiến bộ và đảng Tương lai mới lần lượt là 1%. 23% cử tri không ủng hộ đảng nào.Tỷ lệ ủng hộ 27% của đảng đối lập Dân chủ đồng hành là mức thấp nhất kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol ra mắt, bằng với tháng 8 năm ngoái.Mặt khác, có 28% người dân tin vào khả năng trên vùng biển phía Đông Nam Hàn Quốc có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt quy mô lớn tối đa 14 tỷ thùng như nội dung mà Chính phủ công bố gần đây, 60% trả lời không tin vào khả năng này.60% người dân coi vụ Bắc Triều Tiên thả bóng bay chứa chất thải sang miền Nam gần đây là một động thái uy hiếp, 36% nêu ý kiến ngược lại. 55% ý kiến đồng tình với biện pháp đáp trả của Chính phủ Hàn Quốc là nối lại việc phát loa phóng thanh chĩa sang miền Bắc, 32% phản đối biện pháp này.Kết quả thăm dò cụ thể được đăng tải trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).