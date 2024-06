FKI nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2024 lên 2,4%

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu kinh tế thuộc Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) ngày 13/6 công bố dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay là 2,4%, cao hơn 0,4% so với mức dự báo 2% trước đó.Lý do nâng dự báo là bởi kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc tiếp tục trên đà hồi phục nhờ sự cải thiện kinh tế toàn cầu. Viện nghiên cứu này nhận định sự gia tăng xuất khẩu chíp bán dẫn do nhu cầu lớn về trí tuệ nhân tạo sẽ là yếu tố chính giúp cải thiện tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc.Cơ quan này nhận định xu hướng tăng tỷ giá hối đoái và giá tiêu dùng sẽ hạ nhiệt, tiêu thụ nội địa sẽ vẫn chậm hồi phục cho tới khi nào có thời điểm hạ lãi suất cụ thể. Ngoài ra, rủi ro nợ khối tư nhân cũng có thể trở thành một biến số chính ảnh hưởng tới sự tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc.Viện nghiên cứu phân tích kinh tế Trung Quốc, đối tác xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc, bị đình trệ kéo dài, thêm vào đ T-OUT của TempestĐông cũng là những yếu tố khác có thể kéo tụt tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc.Trong lĩnh vực tiêu thụ nội địa, tiêu dùng tư nhân, yếu tố chiếm tỷ trọng lớn nhất, được dự báo sẽ chỉ tăng trưởng 1,9% trong năm nay. Đầu tư thiết bị được dự báo sẽ tăng trưởng 3,1%, trong khi đầu tư xây dựng tiếp tục tình trạng đình trệ. Giá tiêu dùng năm nay được dự báo sẽ ổn định ở ngưỡng 2,7%, do đồng USD Mỹ vẫn duy trì xu hướng tăng giá trị, giá cả nguyên vật liệu biến động lớn.Cán cân vãng lai năm 2024 được dự báo thặng dư 59 tỷ USD, do quy mô thặng dư cán cân hàng hóa tăng.