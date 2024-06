Photo : KBS News

Xuất hiện trên kênh tin tức Yonhap News TV vào ngày 16/6, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Chang Ho-jin cho biết Seoul đã truyền đạt thông điệp cảnh cáo Nga không được "vượt quá giới hạn", liên quan tới chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, được phỏng đoán sẽ diễn ra trước hoặc sau ngày 18/6.Ông Chang nhận định có thể hợp tác Nga-Triều sẽ được mở rộng hơn nhân chuyến thăm của ông Putin, nhưng cũng có thông tin về khả năng một phần hợp tác ở lĩnh vực an ninh, quân sự giữa hai nước sẽ quay trở lại cấp độ tương tự như trước.Chánh Văn phòng Chang đánh giá việc ông Putin quyết định thăm miền Bắc không phải do giá trị chiến lược của Bình Nhưỡng đã được nâng lên, mà là do nước này đang nổi lên trong mối quan hệ lợi ích với Matxcơva trước tình hình chiến tranh Nga-Ukraine.Chính phủ Hàn Quốc sẽ phân tích kỹ lưỡng kết quả chuyến thăm sắp tới của ông Putin để có biện pháp đối phó phù hợp. Nếu có diễn biến mới sau chuyến thăm này, thì chắc chắn điều đó sẽ ảnh hưởng tới việc bình thường hóa quan hệ Hàn-Nga. Do đó, ông cho rằng sau khi chiến tranh kết thúc, Matxcơva sẽ cần suy xét kỹ xem giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên bên nào quan trọng hơn.Mặt khác, ông Chang bác bỏ ý kiến lo ngại về cục diện đối đầu căng thẳng giữa hai miền Nam-Bắc sau các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng, nhấn mạnh không thể so sánh biện pháp phòng ngự của Hàn Quốc với động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên ở cùng một cấp độ, mà phải chỉ ra lỗi của miền Bắc trước tiên.Liên quan tới vấn đề nối lại phát loa phóng thanh sang miền Nam, ông Chang cho biết điều này còn phụ thuộc vào thái độ của Bắc Triều Tiên, hy vọng nước này không làm điều gì khiến người dân nước mình nếu biết được sẽ phải cảm thấy xấu hổ.