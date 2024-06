Quan chức Văn phòng Tổng thống đề cập tới vấn đề xóa bỏ thuế bất động sản tổng hợp

Photo : KBS News

Xuất hiện trong một chương trình của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) vào ngày 16/6, Chánh Văn phòng chính sách, Văn phòng Tổng thống Sung Tae-yoon phát biểu quan điểm rằng cần xóa bỏ toàn diện thuế bất động sản tổng hợp.Thuế bất động sản tổng hợp là thuế đánh với người sở hữu nhà ở, đất đai có giá trị vượt quá một tiêu chuẩn nhất định do Cơ quan Thuế quốc gia quy định.Theo ông Sung, chế độ này ít mang lại hiệu quả ổn định giá nhà, ngược lại có yếu tố gây thêm gánh nặng thuế cho người thuê nhà. Vấn đề đặt ra là gánh nặng thuế của người sở hữu nhiều nhà ở giá trị thấp lại lớn hơn người sở hữu một nhà ở giá trị cao. Trong khi đó, người sở hữu nhiều nhà ở giá trị thấp vốn là nguồn cung nhà ở cho thuê trọn gói (jeonse). Việc gia tăng gánh nặng thuế cho những người này ngược lại có thể làm co hẹp nguồn cung nhà ở cho thuê jeonse.Tuy nhiên, nếu xóa bỏ hoàn toàn ngay lập tức thuế bất động sản tổng hợp thì sẽ có thể gây ra vấn đề về nguồn thu thuế. Ông Sung cho rằng vẫn nên đánh thuế với người sở hữu một nhà ở có giá trị siêu lớn, hoặc tổng giá trị tài sản các nhà ở đang sở hữu ở mức cao, và xóa bỏ thuế bất động sản tổng hợp với các đối tượng còn lại.Mặt khác, Chánh Văn phòng Sung cũng cho rằng đã tới lúc cần sửa đổi toàn diện chế độ thuế thừa kế. Theo ông này, việc duy trì thuế suất thừa kế ở mức cao không còn phù hợp với thời đại mới, do người dân vốn đã phải đóng sẵn nhiều loại thuế, nay lại phải đóng thêm thuế với tài sản tích lũy được.Chánh Văn phòng Chính sách chỉ ra rằng thuế thừa kế của Hàn Quốc hiện đang ở mức cao thứ hai thế giới, trong đó mức thuế suất cao nhất là 60%. Thuế thừa kế của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) bình quân là 26,1%. Do vậy, Hàn Quốc cũng cần phải hạ thuế suất thừa kế tối đa xuống trong khoảng 30%.