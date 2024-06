Photo : YONHAP News

Trang nhất báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 18/6 đăng tải bài viết của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước thềm chuyến thăm Bình Nhưỡng của một lãnh đạo Nga sau 24 năm.Trong đó, ông Putin cho biết hai nước Nga-Triều sẽ phát triển một hệ thống thanh toán thương mại song phương mà không bị sự kiểm soát của phương Tây, và sẽ cùng phản đối các biện pháp hạn chế trái phép đơn phương của phương Tây.Ông Putin khẳng định Matxcơva sẽ tiếp tục ủng hộ Bình Nhưỡng, và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với miền Bắc để xây dựng mối quan hệ quốc tế dân chủ và ổn định hơn. Để làm được điều này, Nga có kế hoạch xây dựng một cấu trúc an ninh bình đẳng và không thể tách rời tại lục địa Á-Âu, phát triển hợp tác nhân đạo, thúc đẩy hoạt động khoa học giữa cơ quan giáo dục bậc cao hai nước, thúc đẩy giao lưu về du lịch, văn hoá, giáo dục, thanh niên, thể thao.Tổng thống Nga lấy làm vui mừng vì Bắc Triều Tiên vẫn giữ vững được lợi ích quốc gia một cách hiệu quả, bất chấp sức ép và sự khiêu khích, uy hiếp quân sự từ Mỹ kéo dài suốt hàng chục năm qua. Ông Putin cho biết vẫn luôn dõi theo cuộc đấu tranh bảo vệ tự do, chủ quyền và truyền thống dân tộc của người dân Bắc Triều Tiên.Báo Lao động cũng đăng tải bài luận phúc đáp với nhan đề "Nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin". Trong đó, bài báo đánh giá chuyến thăm Bình Nhưỡng lần này của ông Putin mang ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc phát triển quan hệ hữu nghị Nga-Triều lên tầm cao mới.Bài báo nhấn mạnh người dân hai nước Nga-Triều luôn coi trọng truyền thống quý báu và sự tin tưởng chính trị đôi bên; ủng hộ và cổ vũ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh vì hòa bình và thịnh vượng của dân tộc ngay cả trong những giai đoạn khó khăn nhất, khi các thế lực thù địch đẩy cao nguy cơ chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Á, chạy đua bá quyền, phá hủy sự cân bằng chiến lược và ổn định thế giới.Ngoài ra, bài báo đánh giá chiến dịch tác chiến quân sự đặc biệt của Nga với Ukraine là một cuộc thánh chiến của chính nghĩa nhằm bảo vệ lợi ích phát triển, sự tôn nghiêm quốc gia và chủ quyền của nước Nga. Chính phủ và người dân miền Bắc ủng hộ toàn diện cuộc tác chiến quân sự này, lên án mọi nỗ lực nguy hiểm của các thế lực thù địch nhằm thổi bùng ngọn lửa xung đột quân sự ra toàn khu vực châu Âu.