Mỹ lo ngại chuyến thăm Bắc Triều Tiên của lãnh đạo Nga sẽ ảnh hưởng đến an ninh bán đảo Hàn Quốc

Photo : KBS News

Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC) John Kirby trong buổi họp báo thường kỳ ngày 17/6 (giờ địa phương) khẳng định điều mà Mỹ lo ngại không phải là chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin mà là mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng.Ông Kirby giải thích tên lửa đạn đạo mà Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga vẫn đang được sử dụng để tấn công Ukraine. Không những thế, chuyến thăm của ông Putin sẽ dẫn đến một số biện pháp tương ứng có thể ảnh hưởng đến nền an ninh trên bán đảo Hàn Quốc.Phát biểu trên của quan chức Mỹ được phân tích là nhằm thể hiện sự quan tâm của Washington trước lo ngại về thứ vô hình hoặc hữu hình nào đó mà Bình Nhưỡng sẽ nhận được từ Matxcơva nhân chuyến thăm lần này của Tổng thống Putin, để đáp lại việc miền Bắc cung cấp lượng lớn tên lửa đạn đạo và đạn pháo cho Nga.Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định việc Nga và Bắc Triều Tiên tăng cường hợp tác quân sự sẽ là mối quan ngại vô cùng lớn của bất cứ ai quan tâm đến việc duy trì hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc, ủng hộ cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân, ủng hộ Ukraine và người dân nước này đang bảo vệ tự do và độc lập trước sự xâm lược tàn bạo của Nga.Điện Kremlin ngày 17/6 (giờ địa phương) thông báo Tổng thống Putin sẽ thăm cấp Nhà nước Bắc Triều Tiên của Tổng thống Putin trong hai ngày 18-19/6.