Đại sứ Hàn Quốc lên án giao dịch vũ khí Nga-Triều trước Hội đồng bảo an

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về chủ đề hòa bình và an ninh Ukraine diễn tại trụ sở Liên hợp quốc (New York) vào ngày 18/6 (giờ địa phương), Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook nhắc tới việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đang trong chuyến thăm Bắc Triều Tiên theo lời mời của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.Ông Hwang chỉ trích hành vi hỗ trợ cho cuộc chiến tranh xâm lược trái phép Ukraine của Nga là vô đạo đức, đồng thời lên án giao dịch vũ khí trái phép giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng là vi phạm nghị quyết trừng phạt miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Đại sứ Hwang cho biết Seoul đang theo dõi nhất cử nhất động chuyến thăm miền Bắc đầu tiên của Tổng thống Nga sau 24 năm; đồng thời lo ngại về khả năng Matxcơva sẽ tăng cường hợp tác quân sự với Bình Nhưỡng.Ông Hwang ví việc Nga phủ quyết dự thảo gia hạn hoạt động của Ban chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an vào tháng 4 vừa qua không khác nào phá hủy chiếc "camera giám sát" hành vi phạm tội.Đại sứ Hàn Quốc nhấn mạnh không chỉ thứ mà Matxcơva nhận được thông qua hợp tác với Bình Nhưỡng, mà cả thứ mà Bắc Triều Tiên được Nga đáp lễ, đều có thể gây uy hiếp tới hòa bình và an ninh quốc tế.Tương tự như nội dung trong Tuyên bố chung Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), giao dịch quân sự Nga-Triều đang vượt ra khỏi phạm vi hai châu lục Á-Âu, trở thành mối đe dọa an ninh quốc tế nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế sẽ đối phó một cách cứng rắn.