Seoul và Bắc Kinh cùng bày tỏ lo ngại về chuyến thăm Bình Nhưỡng của lãnh đạo Nga

Photo : KBS News

Trước thềm chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Hàn Quốc và Trung Quốc đã tổ chức "Đối thoại An ninh ngoại giao song phương" tại Seoul trong ngày 18/6, thảo luận về mối quan hệ Hàn-Trung và vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc.Cuộc họp có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun và người đồng cấp Trung Quốc Tôn Vệ Đông, cùng các quan chức ngoại giao, quốc phòng hai nước.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp, phía Seoul đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Putin giữa lúc tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Hàn Quốc bởi hàng loạt các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên gần đây như phóng tên lửa đạn đạo, thả bóng bay chứa chất thải sang miền Nam, gây nhiễu hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS).Hàn Quốc cũng bày tỏ quan điểm rằng chuyến thăm miền Bắc của lãnh đạo Nga không nên gây trở ngại đến nền hòa bình và sự ổn định trên bán đảo Hàn Quốc, và không được dẫn đến việc tăng cường hợp tác quân sự trái phép giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng. Căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc do hợp tác quân sự Nga-Triều gia tăng là đi ngược lại lợi ích của Trung Quốc, vậy nên Seoul đề nghị vai trò xây dựng của Bắc Kinh vì hòa bình và ổn định cũng như phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Cùng với đó, Seoul cũng yêu cầu sự hợp tác đặc biệt của Bắc Kinh trong việc không cưỡng chế hồi hương những người tị nạn miền Bắc tại Trung Quốc, cho phép họ được đến nơi mình mong muốn.Trung Quốc được cho là đã tái xác nhận lập trường trong việc đóng vai trò xây dựng để giải quyết vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc, đồng thời khẳng định rằng chính sách về vấn đề bán đảo Hàn Quốc của nước này là không đổi.Quan chức hai nước đồng tình rằng cần phát triển mối quan hệ Hàn-Trung theo hướng lành mạnh và chín chắn hơn, tiếp tục các cuộc giao lưu cấp cao đã được thúc đẩy gần đây, như chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Hàn Quốc và Hội ngihj thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật diễn ra tại Seoul trong tháng 5 vừa qua.Hai bên nhất trí sẽ tổ chức định kỳ Đối thoại An ninh ngoại giao song phương, và tiếp tục các kênh trao đổi đã thỏa thuận trước đó, cũng như tiếp tục giao lưu cấp cao giữa Bộ Quốc phòng hai nước.Đối thoại Ngoại giao và an ninh Hàn-Trung là một cơ chế đối thoại "2+2" có sự tham gia của quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng hai nước. Hai bên từng tổ chức Đối thoại cấp Vụ trưởng vào năm 2013 và 2015, đây là lần đầu tiên nâng lên cấp Thứ trưởng.