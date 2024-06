Cán cân vãng lai của Hàn Quốc với Trung Quốc năm 2023 thâm hụt hai năm liên tiếp

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 19/6 công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, cán cân vãng lai của Hàn Quốc thặng dư 35,49 tỷ USD, tăng 9,66 tỷ USD so với năm 2022.Trong đó, cán cân vãng lai với Trung Quốc thâm hụt 30,98 tỷ USD, hai năm thâm hụt liên tiếp, quy mô thâm hụt cao kỷ lục. BOK giải thích xuất khẩu sang Bắc Kinh giảm mạnh, tập trung ở mặt hàng chíp bán dẫn, khiến quy mô thâm hụt tăng.Quy mô thặng dư của cán cân vãng lai với Mỹ tăng từ 68,97 tỷ USD lên 91,25 tỷ USD vào năm ngoái, mức cao kỷ lục. Điều này là do trong khi xuất khẩu ô tô, máy móc, thiết bị chính xác tăng thì nhập khẩu nguyên vật liệu giảm. Thêm vào đó là sự cải thiện cán cân thu nhập sơ cấp.Cán cân vãng lai với Nhật Bản thâm hụt 16,86 tỷ USD, quy mô thâm hụt giảm so với năm trước (17,69 tỷ USD). Lượng khách đi du lịch Nhật Bản tăng khiến cán cân dịch vụ chuyển sang thâm hụt. Trong khi đó, nhập khẩu hóa chất, thiết bị chính xác giảm đã kéo tụt quy mô thâm hụt.Cán cân vãng lai với Liên minh châu Âu (EU) thặng dư 6,39 tỷ USD, quy mô thặng dư tăng nhẹ so với mức 5,51 tỷ USD năm 2022. Quy mô thặng dư cán cân vãng lai với khu vực Đông Nam Á giảm từ 77,45 tỷ USD xuống 51,67 tỷ USD. Đối với khu vực Trung Đông, quy mô thâm hụt cán cân vãng lai được thu hẹp nhờ nhập khẩu nguyên vật liệu như dầu thô, khí đốt giảm trong xu hướng hạ nhiệt của giá dầu quốc tế.Trong năm ngoái, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của người Hàn đạt 34,54 tỷ USD, đầu tư trực tiếp vào Hàn Quốc của người nước ngoài đạt 15,18 tỷ USD.Đầu tư chứng khoán tại nước ngoài của người Hàn đạt 45,37 tỷ USD, tương tự năm 2022, trong khi đầu tư chứng khoán tại Hàn Quốc của người nước ngoài đạt 37,92 tỷ USD.