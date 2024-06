Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh tại Nhà khách quốc gia Kumsusan ở thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 19/6, thể hiện quyết tâm hợp tác chiến lược trong bối cảnh tình hình quốc tế đang thay đổi nhanh chóng.Theo video về phát biểu mở đầu Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều mở rộng của hai nhà lãnh đạo được truyền thông quốc tế đưa tin, Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố sẽ đẩy mạnh hơn nữa trao đổi chiến lược với Nga bất chấp tình hình quốc tế phức tạp; đồng thời ủng hộ vô điều kiện mọi chính sách của Matxcơva.Ông Kim Jong-un chỉ ra rằng quan hệ Nga-Triều đang trong thời kỳ hoàng kim nhất, không thể so sánh với bất cứ giai đoạn nào trong quan hệ giữa Liên Xô và Bình Nhưỡng trong thế kỷ trước. Chuyến thăm miền Bắc lần này của Tổng thống Putin sẽ càng thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai quốc gia, và là một bước đi chiến lược mang ý nghĩa lớn nhất vì hòa bình và sự an toàn thế giới.Nhà lãnh đạo Kim nhấn mạnh chính quyền Bắc Triều Tiên đánh giá cao vai trò và sứ mệnh quan trọng của Nga trong việc duy trì ổn định và cân bằng chiến lược toàn cầu. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn với chiến dịch tác chiến quân sự đặc biệt của Nga với Ukraine, nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và lợi ích an toàn của quốc gia.Về phần mình, Tổng thống Putin cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán của miền Bắc với chính sách của Nga, trong đó có chính sách với Ukraine. Ông Putin khẳng định trong hàng chục năm qua, Nga đã đấu tranh chống lại chủ nghĩa bá quyền, đế quốc của Mỹ và các nước "vệ tinh" của Washington. Sự trao đổi chiến lược Nga-Triều được đặt trên nền tảng tôn trọng sự bình đẳng và lợi ích của nhau.Ông Putin đánh giá chuyến thăm Nga năm ngoái của Chủ tịch Kim Jong-un đã mang lại tiến triển đầy ý nghĩa trong quan hệ giữa hai nước ngày hôm nay. Hai bên đã chuẩn bị cho một văn kiện cơ bản mới, trở thành nền móng cho quan hệ song phương trong tương lai dài hạn.Lãnh đạo Nga tin tưởng thành công của hội nghị lần này, đồng thời mời ông Kim Jong-un tới Matxcơva dự hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều tiếp theo.