Photo : KBS News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc Nga và Bắc Triều Tiên tăng cường hợp tác sẽ là nỗi lo ngại lớn đối với bất cứ ai quan tâm và ủng hộ việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc, tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an, cũng như ủng hộ Ukraine và người dân nước này đang cố gắng gìn giữ nền độc lập và tự do trước sự xâm lược tàn bạo của Nga.Lập trường này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra để trả lời câu hỏi phỏng vấn của Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều ngày 19/6 tại Bình Nhưỡng.Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra rằng Nga đang vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên hợp quốc, đang cố gắng làm suy yếu hệ thống quốc tế. Washington không thể làm ngơ trước những hành vi vi phạm luật quốc tế mà Matxcơva gây ra trên chiến trường Ukraine.Quan chức trên cũng chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đang chuyển cho Nga những vũ khí như tên lửa đạn đạo dùng để tấn công nhiều lần vào Ukraine. Việc Matxcơva mua vũ khí từ Bình Nhưỡng rõ ràng đã vi phạm nghị quyết mang tính ràng buộc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Mặt khác, trả lời phỏng vấn của đài KBS, người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (Mỹ) cho biết Washington vẫn luôn cảnh báo về việc Matxcơva và Bình Nhưỡng gia tăng hợp tác. Quan chức này khẳng định trong thời gian tới Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và các nước đồng minh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã nắm được tin tức liên quan và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình.Trước đó, các cơ quan ngôn luận của Bắc Triều Tiên và Nga đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un và Tổng thống Vladimir Putin đã ký kết Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện sau Hội nghị thượng đỉnh song phương diễn ra tại Bình Nhưỡng vào ngày 19/6. Hiệp định này có nội dung rằng nếu một trong hai nước đương sự bị xâm lược thì sẽ được nước đối phương hỗ trợ.