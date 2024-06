Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong buổi phỏng vấn của báo giới ngày 19/6 đánh giá Đối thoại Ngoại giao an ninh Hàn-Trung diễn ra một ngày trước tại Seoul mang ý nghĩa to lớn trong bối cảnh Trung Quốc vẫn giữ nguyên lịch trình đối thoại dù đã biết trước Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều sắp diễn ra.Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô của Trung Quốc cũng đang thăm Hàn Quốc và gặp gỡ các quan chức chính trị, kinh tế của Hàn Quốc, bao gồm Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Ahn Duk-geun trong hai ngày từ 19/6.Thông thường việc xúc tiến các chuyến thăm và gặp gỡ với quan chức cấp cao của Trung Quốc khá khó khăn, nên việc các quan chức gồm Thứ trưởng Ngoại giao và lãnh đạo chính quyền địa phương liên tiếp thăm Seoul trong thời gian Tổng thống Putin thăm miền Bắc được xem là nhằm gửi lời cảnh báo tới hai nước Nga-Triều.Tại Đối thoại Ngoại giao an ninh Hàn-Trung lần này, phía Bắc Kinh đã bày tỏ lập trường hy vọng hợp tác giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng sẽ đóng góp cho hòa bình ổn định của khu vực. Về cuộc hội đàm thượng đỉnh Nga-Triều, Trung Quốc cho rằng đây là việc giữa hai nước đương sự, chỉ bày tỏ lập trường hoan nghênh theo nguyên tắc. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh thể hiện lập trường tương tự Seoul trong vấn đề này.Trung Quốc đang cảnh giác với hợp tác quân sự Hàn-Mỹ-Nhật và mong muốn tạo ra một môi trường đối ngoại hữu hảo với các nước đang phát triển ở châu Âu và Nam bán cầu, nhưng thời gian qua lại từ chối tham gia vào cơ cấu hợp tác Nga-Trung-Triều. Đặc biệt là Bắc Kinh cho thấy có dấu hiệu rạn nứt trong mối quan hệ với Bình Nhưỡng từ đầu năm đến nay.Tuy nhiên, phải gần 16 tiếng sau khi kết thúc Đối thoại Ngoại giao an ninh Hàn-Trung, thì Trung Quốc với công bố lập trường chính thức về sự kiện này, khác với thường lệ là ra thông cáo báo chí chỉ sau vài tiếng kết thúc hội đàm hay hội nghị như trước đây.Trong thông cáo báo chí mà Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố có bao gồm nội dung về lập trường của Trung Quốc rằng giao lưu hợp tác Nga-Triều phải đóng góp cho hòa bình và ổn định của khu vực, trong khi Bắc Kinh lại có vẻ cân nhắc kỹ về những lập trường sẽ công bố.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm trong buổi họp báo thường kỳ ngày 19/6 đã tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh, đó là Nga và Bắc Triều Tiên là nước láng giềng hữu hảo, có nhu cầu giao lưu hợp tác và phát triển quan hệ ở cấp thượng đỉnh, cũng như việc trao đổi cấp cao liên quan giữa hai nước là lịch trình của hai quốc gia có chủ quyền.