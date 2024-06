Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc lên án Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Chang Ho-jin chiều ngày 20/6 đã ra Tuyên bố của Chính phủ Hàn Quốc, bày tỏ lo ngại sâu sắc và lên án mạnh mẽ việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký kết "Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện" một ngày trước đó.Ông Chang lên tiếng quyết liệt rằng việc hai nước đều từng có lịch sử khơi mào cuộc xâm lược là chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và chiến tranh Nga-Ukraine nhất trí hợp tác quân sự với giả định là khi nước đồng minh bị tấn công xâm lược hoặc rơi vào chiến tranh, thì nước còn lại sẽ không chậm trễ viện trợ quân sự bằng mọi phương tiện hiện có là một động thái hết sức vô lý, một lời ngụy biện.Chánh Văn phòng an ninh Hàn Quốc nhấn mạnh bất cứ sự hợp tác trực tiếp hoặc gián tiếp nào giúp tăng cường sức mạnh quân sự cho Bắc Triều Tiên là hành động vi phạm Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, và cũng đồng thời trở thành đối tượng thuộc diện theo dõi và cấm vận của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, Seoul khẳng định những động thái nhắm mắt làm ngơ hỗ trợ Bình Nhưỡng của Matxcơva, nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an từng đóng vai trò dẫn dắt trừng phạt miền Bắc, đang gây tổn hại đến nền an ninh khu vực. Điều này không thể nào không ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ Hàn-Nga.Ông Chang Ho-jin nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc sẽ cùng cộng đồng quốc tế đối phó một cách mạnh mẽ bất kỳ hành vi nào uy hiếp tới an ninh quốc gia. Để vô hiệu hóa hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, Seoul sẽ tăng cường nguồn lực răn đe mở rộng của đồng minh Hàn-Mỹ cũng như hệ thống hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật.Liên quan đến Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều, một quan chức cấp cao của Văn phòng Tổng thống cho biết nội dung "hỗ trợ lẫn nhau" trong các tình huống nguy cấp được nhắc đến lần này có mức độ nhẹ hơn Điều 1 trong Hiệp ước hữu nghị và hỗ trợ lẫn nhau được Bắc Triều Tiên ký kết với Liên Xô vào năm 1961. Do đó, cần phải lắng nghe giải thích của phía Nga sau khi lịch trình công du nước ngoài của Tổng thống Putin kết thúc. Tuy nhiên, Hàn Quốc sẽ nâng cao tư thế phòng thủ quân sự, tức tăng cường đối phó trước những bước đi tiếp theo của Bắc Triều Tiên dựa trên hiệp định này.