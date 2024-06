Tổ chức dân sự Hàn Quốc tiếp tục thả 300.000 truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Liên minh vận động vì tự do Bắc Triều Tiên, một tổ chức dân sự của Hàn Quốc về người tị nạn miền Bắc, ngày 21/6 ra thông cáo báo chí cho biết từ 10 giờ tối tới nửa đêm ngày hôm trước, tổ chức này đã thả 20 bóng bay cỡ lớn chứa 300.000 truyền đơn cùng nhiều USB và tiền giấy 1 đô-la Mỹ, từ khu vực thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc sang Bắc Triều Tiên.Theo hình ảnh mà tổ chức này công bố, trên truyền đơn ghi nội dung là Đại Hàn Dân Quốc yêu thương đồng bào Bắc Triều Tiên. Trong USB lưu bộ phim truyền hình "Bản tình ca mùa đông" và các bài hát của Hàn Quốc.Liên minh vận động vì tự do Bắc Triều Tiên cho biết các nhân viên của tổ chức này đã báo cáo lên chính quyền thành phố Paju trước khi thả truyền đơn. Chủ tịch của tổ chức, ông Park Sang-hak cho biết sẽ tiếp tục gửi đi thông điệp về tình yêu, tự do và sự thật sang miền Bắc cho tới khi nào Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un xin lỗi về vụ thả bóng bay chứa chất thải sang miền Nam.Trước đó, tổ chức này cũng từng thả bóng bay chứa truyền đơn sang Bắc Triều Tiên vào ngày 10/5 và ngày 6/6. Một tổ chức dân sự khác có tên là "Đoàn kết thống nhất dân tộc" (tên tiếng Anh "Korean Unification Solidarity") cũng đã thả truyền đơn sang Bắc Triều Tiên vào ngày 7/6 vừa qua.Trong một diễn biến liên quan, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/6 đăng tải tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động miền Bắc Kim Yo-jong, lên án việc tổ chức dân sự miền Nam tiếp tục thả bóng bay chứa "rác rưởi bẩn thỉu" sang nước này.Tuyên bố nhấn mạnh tổ chức dân sự Hàn Quốc đã có hành động bất chấp cảnh cáo rõ ràng từ nước này, nên việc Bình Nhưỡng có biện pháp đáp trả là điều đương nhiên.