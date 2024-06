Seoul lo ngại sâu sắc về Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều

Photo : KBS News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul ngày 20/6 (giờ địa phương) đã bày tỏ lo ngại sâu sắc, lên án việc Bắc Triều Tiên và Nga ký kết Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện nhân Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều ngày 19/6, thúc đẩy hợp tác công nghệ quân sự.Lập trường trên được Bộ trưởng đưa ra khi trả lời phỏng vấn của báo giới sau buổi họp báo công bố tuyên bố chung về an ninh mạng của 59 nước thành viên Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) sáng cùng ngày.Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh bất cứ hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp nào hòng đẩy cao sức mạnh quân sự của Bình Nhưỡng đều vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Seoul lấy làm tiếc khi một nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an như Nga lại ký kết hiệp định với miền Bắc.Ông Cho nhấn mạnh cộng đồng quốc tế phải đoàn kết, đối phó cứng rắn với các hành vi gây hại tới hòa bình và an ninh quốc tế. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ đối phó quyết liệt với bất cứ hành vi nào gây hại tới an ninh của Seoul.Về khả năng tái thiết lập quan hệ Hàn-Nga, ông Cho trả lời Seoul sẽ xem xét biện pháp cần thiết tùy theo hành động tiếp theo của Nga.Cùng ngày, Bộ trưởng Cho đã chủ trì phiên thảo luận mở về an ninh mạng tại trụ sở Liên hợp quốc, do Hàn Quốc giữ chức Chủ tịch Hội đồng bảo an trong tháng 6.