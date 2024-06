Ngoại trưởng Hàn Quốc điện đàm với người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản về Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul đêm ngày 20/6 (giờ địa phương) đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, thảo luận về phương án đối phó với Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều diễn ra tại Bình Nhưỡng hôm 19/6.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/6 cho biết Bộ trưởng hai nước lên án việc Matxcơva và Bình Nhưỡng nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, quân sự thông qua "Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện", vừa đe dọa nghiêm trọng tới an ninh của hai nước Hàn-Mỹ, vừa uy hiếp tới hòa bình, ổn định của bán đảo Hàn Quốc và khu vực.Bộ trưởng Cho nhấn mạnh bất cứ sự hợp tác nào giúp Bắc Triều Tiên đẩy cao năng lực quân sự một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đều vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Ông Cho đề xuất hai bên phối hợp chặt chẽ để dẫn dắt cộng đồng quốc tế đối phó cứng rắn với Bình Nhưỡng. Ông cũng trình bày các biện pháp đối phó của Chính phủ Hàn Quốc công bố ngày hôm trước, như lệnh cấm vận riêng với miền Bắc, chỉ định thêm một số mặt hàng kiểm soát xuất khẩu với Nga.Về phần mình, Bộ trưởng Blinken cho biết Washington tích cực ủng hộ các biện pháp chính đáng của Seoul nhằm đối phó với mối đe dọa về an ninh; đề xuất hai bên đối phó cứng rắn với bất cứ mối uy hiếp nào, dựa trên nền tảng là mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc. Mỹ sẽ tích cực xem xét nhiều phương án đa dạng nhằm đối phó với mối đe dọa từ Nga và Bắc Triều Tiên đến hòa bình, ổn định bán đảo Hàn Quốc và quốc tế.Ngoại trưởng hai nước quyết định tiếp tục theo dõi sát sao các động thái liên quan; duy trì phối hợp chặt chẽ trên nền tảng quan hệ đồng minh song phương, đối phó với các hành vi khiêu khích, đẩy cao căng thẳng của miền Bắc; nỗ lực tăng cường năng lực răn đe mở rộng Hàn-Mỹ và hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật để vô hiệu hóa mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa từ Bình Nhưỡng.Sau đó, Ngoại trưởng Cho cũng đã điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản Kamikawa Yoko, thảo luận việc tăng cường hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật để đối phó với vấn đề hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên, cũng như hợp tác quân sự Nga-Triều.