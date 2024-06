Chỉ số giá sản xuất tháng 5/2024 của Hàn Quốc giảm 6 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 21/6 công bố báo cáo "Chỉ số giá sản xuất tháng 5/2024". Trong tháng trước, chỉ số giá sản xuất tăng 0,1% so với tháng 4, xu hướng tăng 6 tháng liên tiếp.Chỉ số giá sản xuất cho thấy sự biến động giá cả mà nhà sản xuất trong nước cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho thị trường nội địa. Chỉ số này càng lớn cho thấy giá bán của nhà sản xuất càng cao.Cụ thể, chỉ số giá sản xuất điện, nước, gas và xử lý rác thải tăng 0,5%, trong đó gas đô thị dùng trong công nghiệp tăng 5,3%. Lĩnh vực dịch vụ viễn thông và truyền hình tăng 2,4%, dịch vụ nhà hàng khách sạn tăng 0,2% đã kéo chỉ số giá dịch vụ tăng 0,5%, tác động tới xu hướng tăng giá sản xuất nói chung.Chỉ số giá sản xuất các mặt hàng công nghiệp vẫn giữ nguyên so với tháng trước. Mặc dù giá sản xuất kim loại cơ bản tăng 1,3% nhưng giá sản xuất chế phẩm dầu mỏ, than đá lại giảm 3,5%.Các mặt hàng nông, lâm, thủy sản và chăn nuôi giảm 4%, trong đó nông, thủy sản giảm 7,5%, chăn nuôi giảm 1,3%. Chỉ số giá sản xuất thực phẩm giảm 2% so với tháng 4, thực phẩm tươi sống giảm 8%.Chỉ số giá cung ứng trong nước, tức chỉ số đo lường biến động giá của sản phẩm và dịch vụ cung cấp nội địa gồm cả sản phẩm nhập khẩu, tăng 0,2% so với tháng trước, với nguyên vật liệu tăng 1,2%, hàng hóa trung gian và hàng hóa cuối cùng đều tăng 0,1%.Chỉ số giá sản xuất tổng hợp, bao gồm toàn bộ sản phẩm xuất ra thị trường trong nước và nước ngoài, giảm 0,1% so với tháng 4; trong đó giá điện, nước, gas và xử lý rác thải tăng 0,5%, giá dịch vụ tăng 0,5% nhưng giá mặt hàng nông, lâm, thủy sản giảm 4%, sản phẩm công nghiệp giảm 0,2%.