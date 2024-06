Liên hợp quốc thảo luận công khai chủ đề an ninh mạng

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 20/6 (giờ địa phương) đã tổ chức buổi thảo luận cấp cao công khai về chủ đề "Mối đe dọa trên không gian mạng và hòa bình an ninh quốc tế" tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), chia sẻ nhận thức về mối đe dọa tấn công mạng xuyên biên giới đã nổi lên thành vấn đề liên quan trực tiếp đến nền hòa bình và an ninh quốc tế.Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul đã đại diện Hàn Quốc, nước Chủ tịch Hội đồng bảo an trong tháng 6, chủ trì buổi thảo luận cùng ngày. Tại đây, ông Cho nhấn mạnh Bắc Triều Tiên đang lẩn tránh các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc bằng các hoạt động tấn công mạng ác ý như đánh cắp tài sản ảo, cần thiết phải có sự đối phó trong khuôn khổ Hội đồng bảo an với mối đe dọa tấn công mạng.Ngoại trưởng Cho nhắc đến nội dung báo cáo của Ban chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an chỉ ra rằng miền Bắc đã huy động 40% nguồn vốn để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt bằng các hoạt động tấn công mạng trái phép; gợi nhắc lại việc Ban chuyên gia đã phải chấm dứt hoạt động vào cuối tháng 4 vừa qua do Nga phủ quyết dự thảo gia hạn nhiệm kỳ.Lãnh đạo Ngoại giao Hàn Quốc đề ra phương án tiếp cận ba giai đoạn gồm chẩn đoán (diagnosis), kê đơn (prescription), điều trị (treatment), để Hội đồng bảo an đối phó với vấn đề an ninh mạng.Phát biểu tại buổi thảo luận cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết dưới sự hỗ trợ của Đại hội đồng Liên hợp quốc, các nước thành viên Liên hợp quốc vài tháng gần đây đang nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận về một hiệp ước tội phạm mạng, để tăng cường hợp tác và bảo vệ nhân quyền trên mạng trực tuyến.Trước thềm buổi thảo luận, Ngoại trưởng Hàn Quốc đã có buổi họp báo, đại diện 63 nước thành viên Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) ra tuyên bố chung về an ninh mạng. Tuyên bố chung có nội dung rằng việc sử dụng không gian mạng với mục đích xấu đang đặt ra một thách thức lớn trong thế giới kết nối ngày nay, khi mà các nước đều phụ thuộc nhiều vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cho truyền thông, thương mại và quản trị. Tuyên bố chung cũng nêu rõ rằng mối đe dọa an ninh mạng và nền hòa bình, an ninh quốc tế có mối liên hệ rõ ràng. Hội đồng bảo an phải đóng vai trò nòng cốt để giải quyết vấn đề an ninh mạng, làm tròn trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.Đây là lần thứ hai Hội đòng bảo an thảo luận về vấn đề an ninh mạng, sau lần trước đó vào tháng 6 năm 2021 do nước Chủ tịch Hội đồng bảo an khi đó là Estonia chủ trì.