Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu Đại sứ Nga để phản đối Matxcơva ký kết Hiệp định mới với Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun ngày 21/6 đã triệu Đại sứ Nga tại Seoul tới trụ sở Bộ Ngoại giao, truyền đạt lập trường phản đối mạnh mẽ của Chính phủ Hàn Quốc về việc Nga và Bắc Triều Tiên ký kết Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện.Theo Bộ Ngoại giao, ông Kim đã hối thúc Nga dừng ngay hợp tác quân sự với Bắc Triều Tiên, tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Thứ trưởng Kim chỉ ra rằng việc Matxcơva vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an, hỗ trợ cho Bình Nhưỡng làm nguy hại tới an ninh của Seoul, không tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ Hàn-Nga. Ngoài ra, ông Kim cũng nhấn mạnh về việc Nga là nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an, phải hành động có trách nhiệm.Thứ trưởng Kim nhắc tới việc Bắc Triều Tiên đã phát triển trái phép hạt nhân và tên lửa hàng chục năm qua, không hề kiêng dè đe dọa sử dụng hạt nhân với Hàn Quốc. Seoul sẽ cùng với cộng đồng quốc tế đối phó cứng rắn với hành vi đe dọa an ninh.Về phần mình, Đại sứ Nga Georgy Zinovyev cho biết sẽ truyền đạt chính xác lập trường trên của Chính phủ Hàn Quốc về nước. Đây là lần thứ hai Bộ Ngoại giao triệu mời Đại sứ Nga trong năm nay, sau hồi tháng 2.Ngày 20/6, một ngày sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Chang Ho-jin đã lên án việc hai nước Nga-Triều ký kết Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện, cho biết Seoul sẽ xem xét lại việc viện trợ vũ khí cho Ukraine. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc chính thức đề cập tới việc tái xem xét nguyên tắc cơ bản, đó là không viện trợ vũ khí sát thương cho Kiev.Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi họp báo ngày 20/6 trong chuyến thăm Việt Nam đã cảnh báo Hàn Quốc sẽ phạm sai lầm rất lớn nếu cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.