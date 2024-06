Hàn Quốc tham vấn với Mỹ và Nhật Bản đối phó với kết quả Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul ngày 21/6 (giờ địa phương) cho biết ông đã có cuộc điện đàm người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản, trao đổi về phương án đối phó với kết quả Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều.Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết trong các cuộc điện đàm này, Bộ trưởng ba nước nhất trí tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật, kêu gọi cộng đồng quốc tế đối phó cứng rắn với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.Bộ trưởng Cho đánh giá hai cuộc điện đàm này là sự tham vấn kịp thời với hai nước Mỹ-Nhật, đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ trên nền tảng phối hợp ba bên chặt chẽ.Ông Cho thăm Mỹ lần này để chủ trì phiên thảo luận mở về an ninh mạng của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc diễn ra vào ngày 20/6, do Hàn Quốc đóng vai trò là nước Chủ tịch Hội đồng bảo an trong tháng 6. Một ngày sau đó, Ngoại trưởng tiếp tục tham gia hội nghị của Ủy ban Xây dựng hòa bình Liên hợp quốc (PBC).Bộ trưởng đánh giá chuyến công tác đến trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) lần này là cơ hội để cho thế giới biết rõ rằng việc hai nước Nga-Triều thắt chặt quan hệ không chỉ đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình, ổn định bán đảo Hàn Quốc, mà với cả toàn thế giới; giúp kêu gọi sự đoàn kết đối phó của cộng đồng quốc tế.