Quan chức hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật lên án hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Chiến lược ngoại giao và tình báo thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Koo-rae ngày 24/6 đã có cuộc điện đàm với Chuyên viên cấp cao phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Jung Pak và Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương, Bộ Ngoại giao Nhật Bản Namazu Hiroyuki, trao đổi về chuyến thăm cấp Nhà nước Bắc Triều Tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra vào tuần trước.Sau cuộc điện đàm, ba bên đã ra tuyên bố chung với nội dung lên án mạnh mẽ việc Nga và Bắc Triều Tiên làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quân sự, trong đó bao gồm cả việc Bình Nhưỡng tiếp tục chuyển giao vũ khí cho Matxcơva.Quan chức ba nước nhấn mạnh việc chuyển giao vũ khí này chỉ kéo dài nỗi khổ sở do chiến tranh gây ra đối với người dân Ukraine, vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa tới sự ổn định của khu vực Đông Bắc Á và châu Âu.Các bên chỉ ra rằng việc Matxcơva và Bình Nhưỡng nhất trí phát triển quan hệ hợp tác trong "Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều" là mối quan ngại sâu sắc với tất cả các bên đang nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc, tuân thủ cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, hỗ trợ bảo vệ độc lập, tự do cho Ukraine trước cuộc chiến tranh tàn ác của Nga.Ba nước tái khẳng định lập trường tiếp tục đẩy mạnh hợp tác ngoại giao, an ninh Hàn-Mỹ-Nhật, kêu gọi Bắc Triều Tiên dừng khiêu khích và quay lại đối thoại.