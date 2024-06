KITA dự báo kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 24/6 công bố dự báo kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm nay đạt mức cao kỷ lục 690 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm 2023. Kim ngạch nhập khẩu đạt 549 tỷ USD, tăng 1%. Cán cân thương mại sẽ thặng dư 41 tỷ USD.Cơ sở để KITA đưa ra dự báo nói trên chính là sự gia tăng xuất khẩu trang thiết bị công nghệ thông tin (IT) như chíp bán dẫn. Hiệp hội Thương mại quốc tế nhận định xuất khẩu chíp bán dẫn năm nay sẽ tăng 31,8% so với năm ngoái, do ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) tăng trưởng mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, nhu cầu từ Trung Quốc, thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, cũng có sự gia tăng.Đặc biệt, bất chấp sự sụt giảm nhu cầu ô tô điện, xuất khẩu ô tô được dự báo sẽ tăng trưởng 3,7%, tập trung vào các dòng xe lai sạc điện và xe thể thao đa dụng (SUV).Ngoài ra, KITA phân tích đà hồi phục kinh tế toàn cầu, việc các nước lớn nới lỏng đường lối lãi suất cao sẽ góp phần kéo xuất khẩu 13 mặt hàng chủ lực của Hàn Quốc như tàu thuyền, màn hình phẳng tăng trưởng tốt.Hiệp hội Thương mại quốc tế kỳ vọng nếu xu hướng nửa đầu năm tiếp tục được duy trì trong nửa cuối năm thì kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn và ô tô cả năm 2024 sẽ xác lập mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, KITA cũng chỉ ra các yếu tố rủi ro chính có thể ảnh hưởng tới xuất khẩu của Hàn Quốc trong nửa cuối năm, như bất ổn giá dầu quốc tế do tình hình Trung Đông, bất ổn tỷ giá hối đoái, tranh chấp thương mại Mỹ-Trung, các nước lớn đẩy mạnh hàng rào thuế quan.