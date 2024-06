Photo : YONHAP News

Tờ Bưu điện Washington (WP) của Mỹ ngày 22/6 (giờ địa phương) đã dẫn dữ liệu thương mại nội bộ của Nga do một cơ quan nghiên cứu về lĩnh vực an ninh của Mỹ mang tên "Trung tâm nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (C4ADS)" thu thập được, cho biết Bắc Triều Tiên đã chuyển cho Nga hơn 74.000 tấn thuốc nổ trong vòng từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023.Lượng chất nổ này đã được chuyển từ hai cảng ở miền Viễn Đông của Nga tới 16 nơi dọc theo biên giới ở phía Tây giáp ranh với Ukraine. Bưu điện Washington giải thích 74.000 tấn thuốc nổ này tương đương với khoảng 1,6 triệu quả đạn pháo mà Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine.Dựa theo kết quả phân tích ảnh chụp từ vệ tinh và dữ liệu hàng hải, tờ báo Mỹ cho biết đã phát hiện bằng chứng cho thấy tàu thuyền của Nga đã qua lại giữa hai nước Nga-Triều trong suốt 8 tháng đầu năm ngoái.Viện Nghiên cứu quốc phòng và an ninh hoàng gia Anh (RUSI) cũng xác định được trong khoảng thời gian trên đã có 27 chuyến hàng được vận chuyển giữa cảng Rajin của Bắc Triều Tiên và cảng của Nga với hàng nghìn container, nhưng không tiết lộ đây là hàng hóa gì.