Cháy nhà máy sản xuất pin ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc gây thương vong lớn

Vào khoảng 10 rưỡi sáng ngày 24/6, ngọn lửa bùng lên tại nhà máy Aricell sản xuất pin lithiuum ở xã Seosin, thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi. Nơi xảy ra vụ cháy là một tòa nhà ba tầng có tổng diện tích sàn hơn 2.300m². Được biết, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có 67 người đang làm việc bên trong nhà máy.Đến 12 giờ 36 phút chiều cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc đã khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương. Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min đã mở cuộc họp của Ủy ban vào chiều cùng ngày để thảo luận với các ban ngành hữu quan về phương án khắc phục sự cố một cách nhanh chóng.Tới 4 giờ chiều, Cơ quan Cảnh sát và Phòng cháy chữa cháy công bố đã phát hiện 8 thi thể ở tầng 2 tòa nhà xảy ra hỏa hoạn.Trước đó, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy công bố có 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương nặng, 4 người bị thương nhẹ và 23 người mất liên lạc. Trong số những người mất liên lạc, có 20 người mang quốc tịch nước ngoài, 2 người Hàn Quốc, 1 người chưa xác định.Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chỉ thị Cơ quan phòng cháy chữa cháy phải huy động mọi nguồn lực và trang thiết bị hiện có để cứu hộ các nạn nhân, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho các nhân viên cứu hỏa.Chính quyền thành phố Hwaseong đã gửi tin báo khẩn cho người dân khu vực xung quanh nhà máy, yêu cầu hạn chế ra ngoài, đóng chặt cửa sổ, chú ý giữ an toàn cho bản thân.