Hướng dẫn phòng ngừa tai nạn lao động cho người nước ngoài tại Hàn Quốc được dịch sang 16 ngôn ngữ

Photo : YONHAP News

Cơ quan An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (KOSHA) trực thuộc Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 23/6 công bố đã phân phát bản dịch video đào tạo phòng ngừa tai nạn, sự cố lao động thường xuyên xảy ra tại nơi sản xuất sang 16 ngôn ngữ.16 ngôn ngữ này bao gồm tiếng Việt, Nepal, Đông Timor, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Uzbekistan, Indonesia, Trung Quốc, Campuchia, Kyrgyzstan, Thái Lan, Pakistan và Philippines (tiếng Anh).Ngoài ra, Cơ quan này cũng đã biên soạn 9 tài liệu giáo dục về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp ở lĩnh vực đóng tàu dành đối tượng là cho người nước ngoài, phản ánh xu hướng gia tăng nhân lực người nước ngoài cũng như số vụ tai nạn lao động ở ngành công nghiệp này.Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Hàn do KOSHA phát triển, việc dịch thuật sang tiếng các nước được cơ quan này phối hợp thực hiện với Hiệp hội đóng tàu và hàng hải Hàn Quốc (KOSHIPA) và Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực (HRDK).Các tài liệu trên được đăng tải trên trang chủ của KOSHA này, kênh Youtube "Đào tạo an toàn cho người nước ngoài" (youtube.com@koshamovi) và các trang web, ứng dụng khác của cơ quan này.Giám đốc KOSHA Ahn Jong-soo cho biết trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều tài liệu đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đa dạng cho người nước ngoài; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chuyên môn, nỗ lực để giảm thiểu các vụ tai nạn lao động liên quan tới người nước ngoài.