Tổng thống Yoon Suk Yeol tham dự lễ tưởng niệm 74 năm ngày bùng nổ chiến tranh Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 25/6 đã tham dự lễ kỷ niệm 74 năm ngày bùng nổ chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950), được tổ chức tại Trung tâm triển lãm và hội nghị Daegu (EXCO).Tại đây, ông Yoon lên án mạnh mẽ việc Nga và Bắc Triều Tiên ký kết Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện trong tuần trước là một thủ đoạn lỗi thời, đi ngược sự tiến bộ của lịch sử.Tổng thống chỉ trích miền Bắc vẫn đang tiếp tục phớt lờ lời cảnh cáo liên tiếp từ cộng đồng quốc tế, không ngừng đẩy cao năng lực hạt nhân, tên lửa. Gần đây, nước này còn có những động thái khiêu khích hạ đẳng, phi lý trí như thả bóng bay chứa chất thải sang miền Nam. Chính phủ Hàn Quốc sẽ đối phó cứng rắn với các động thái khiêu khích, uy hiếp này, bảo vệ vững chắc cuộc sống của người dân và chủ nghĩa dân chủ tự do.Để làm được điều này, Chính phủ sẽ đoàn kết với các nước cùng chia sẻ giá trị tự do, bảo vệ vững chắc hòa bình và tự do đất nước, dựa trên nền tảng là mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đang ngày càng được củng cố mạnh mẽ sau 70 năm.Ông Yoon chỉ ra rằng không thể bảo vệ hòa bình bằng lời nói suông. Chính phủ sẽ bảo vệ đất nước, người dân bằng sức mạnh và trạng thái an ninh vững chắc, đây chính là con đường đi đến hòa bình đích thực trên mảnh đất này. Tổng thống nhấn mạnh nếu toàn thể người dân cùng đoàn kết như một thì một đất nước Hàn Quốc tự do, thịnh vượng và thống nhất sẽ là tương lai không xa. Đây chính là cách để báo đáp sự hy sinh cao quý của các vị anh hùng, kế thừa tinh thần bảo vệ đất nước của họ.Tổng thống Yoon cam kết sẽ đãi ngộ tốt nhất với các cựu chiến binh, nỗ lực hết sức để văn hóa báo đáp, tôn trọng anh hùng và gia quyến sẽ được lan tỏa rộng hơn nữa trong xã hội Hàn Quốc. Đất nước và người dân Hàn Quốc sẽ mãi mãi khắc ghi những vị anh hùng đã hy sinh, xả thân vì dân tộc.