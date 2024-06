Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Hàn Quốc tháng 6 tăng nhờ xuất khẩu khởi sắc

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 25/6 công bố kết quả khảo sát xu hướng người tiêu dùng tháng 6 năm 2024, trong đó chỉ số tâm lý người tiêu dùng đạt 100,9 điểm, tăng 2,5 điểm so với tháng trước. Con số này từng vượt quá 100 điểm trong 4 tháng đầu năm nay, nhưng lại chuyển sang xu hướng giảm vào tháng 5.Chỉ số tâm lý người tiêu dùng được tính dựa trên 6 chỉ số chính trong chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI), lấy mức chuẩn 100 điểm là bình quân dài dạn, nếu cao hơn 100 nghĩa là tâm lý tiêu dùng lạc quan và ngược lại.BOK phân tích nguyên nhân khiến chỉ số tâm lý người tiêu dùng tăng là nhờ xuất khẩu tiếp tục khởi sắc và tình hình lạm phát chững lại.Triển vọng về mức lãi suất đạt 98 điểm, giảm 6 điểm so với một tháng trước do lãi suất thị trường giảm bởi chính sách giảm lãi suất của các nước lớn trên thế giới cùng với những kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất cơ bản.Ngoài ra, giá mua bán chung cư giảm, xu hướng tăng giá nông sản và chi phí công cộng bị chậm lại cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng.Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, thể hiện triển vọng về việc tăng giá cả trong vòng một năm tới, đã giảm 0,2%, xuống còn 3%. Theo đó, nông thủy sản và chăn nuôi (57,8%), chi phí công cộng (53,0%), chế phẩm công nghiệp (24,8%) lần lượt được cho là những mặt hàng chủ yếu ảnh hưởng đến giá tiêu dùng trong tương lai.