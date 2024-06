Vụ cháy nhà máy pin lithium ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc được dập tắt sau 22 tiếng

Photo : KBS News

Vào khoảng 10 rưỡi sáng ngày 24/6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy Aricell sản xuất pin lithium ở thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi. Phải đến 8 giờ 48 phút sáng ngày 25/6, tức gần một ngày, lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác dập lửa. Tai nạn này đã khiến 22 người thiệt mạng, 8 người bị thương và 1 người mất tích. Trong số những nạn nhân xấu số có 5 người Hàn Quốc, 17 người quốc tịch Trung Quốc, 1 người Lào.Hàn Quốc đã lập Nhóm chuyên trách toàn ngành Chính phủ, bao gồm các ban ngành hữu quan và cả khối tư nhân để lập phương án cải thiện căn bản, ngăn chặn không để phát sinh vụ hỏa hoạn tương tự.Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tối ngày 24/6 đã trực tiếp đến thăm hiện trường vụ hỏa hoạn, kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác đối phó. Tổng thống đã gửi lời chia buồn và an ủi tới gia quyến, cầu mong những nạn nhân xấu số an nghỉ.Ông Yoon đã nghe lãnh đạo Cơ quan phòng cháy chữa cháy tỉnh Gyeonggi báo cáo về tình hình khắc phục vụ cháy, đồng thời chỉ thị Giám đốc Cơ quan phòng cháy chữa cháy phải điều tra và làm rõ nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn. Tổng thống chỉ ra rằng vụ cháy xảy ra do hóa chất như pin sẽ khó có thể dập tắt bằng bình hay vòi chữa cháy thông thường, nên đề nghị cơ quan chữa cháy phối hợp với các chuyên gia, tìm đối sách tổng hợp khi xảy ra trường hợp tương tự.Tổng thống Yoon cho rằng đối với các nhà máy xử lý hóa chất, việc phòng cháy phải được cân nhắc đến kết cấu tòa nhà, phương pháp và vị trí chất hóa chất, và phải chuẩn bị kỹ lưỡng biện pháp sơ tán khi xảy ra hỏa hoạn. Trong vụ cháy lần này, do vật liệu cháy nổ được chất ở phía trước lối thoát hiểm nên các công nhân đã không thể thoát ra ngoài, làm phát sinh nhiều trường hợp tử vong. Tiếp đó, lãnh đạo Hàn Quốc đã động viên lực lượng lính cứu hỏa tại hiện trường đảm bảo an toàn và giữ gìn sức khỏe bản thân.Tỉnh trưởng Gyeonggi Kim Dong-yeon trong ngày 24/6 đã mở buổi họp báo khẩn ngay tại hiện trường vụ cháy, công bố đối sách khắc phục vụ việc. Theo đó, chính quyền thành phố Hwaseong sẽ vận hành 24/24 trung tâm hỗ trợ tổng hợp, để hỗ trợ cho gia quyến nạn nhân thiệt mạng và người bị thương. Đặc biệt, đối với nạn nhân là người nước ngoài bị thiệt mạng, chính quyền địa phương sẽ nỗ lực hết sức để tổ chức tang lễ theo nguyện vọng của gia quyến, cũng như bố trí nhân viên phụ trách cho từng trường hợp, hỗ trợ các chi phí liên quan như vé máy bay, ăn ở và thông dịch.Mặt khác, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Hình Hải Minh cùng các nhân viên cũng đã tới thăm hiện trường vụ cháy, gửi lời chia buồn sâu sắc tới những nạn nhân thiệt mạng. Ông Hình Hải Minh cho biết Chính phủ Trung Quốc đặt quan tâm lớn tới tai nạn lần này, và đã trao đổi với Chính phủ Hàn Quốc cũng như đề nghị Seoul sớm có biện pháp khắc phục, hỏi thăm và an ủi gia quyến các nạn nhân và người bị thương.Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc có kế hoạch sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp và Đại sứ quán Hàn Quốc tại nước sở tại, hỗ trợ để gia quyến các nạn nhân thiệt mạng người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc.