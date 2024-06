Chính giới Hàn Quốc hối thúc Chính phủ lập đối sách phòng ngừa hỏa hoạn do hóa chất

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đều đồng loạt yêu cầu Chính phủ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và lập đối sách phòng ngừa tái diễn sự cố tương tự vụ cháy nhà máy Aricell sản xuất pin lithium ở thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, xảy ra vào ngày 24/6.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân tuyên bố sẽ phối hợp để hỗ trợ ngân sách nghiên cứu về vật liệu chống cháy, ngăn chặn từ sớm các vụ hỏa hoạn liên quan tới hóa chất. Chủ tịch Ủy ban đối sách đảng này, nghị sĩ Jeong Jeom-sig, hối thúc Chính phủ tiến hành điều tra một cách triệt để làm sáng tỏ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời kiểm tra kỹ lưỡng về hệ thống quản lý an toàn của nhà máy Aricell.Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ đồng hành cũng yêu cầu Quốc hội điều tra làm rõ nguyên nhân, lập đối sách phòng ngừa sự cố tương tự, đồng thời dốc toàn lực để hỗ trợ những lao động người nước ngoài bị thiệt hại và gia quyến của họ. Chủ tịch Ủy ban đối sách đảng này, ông Jin Sung-joon, nhấn mạnh Chính phủ phải tiến hành điều tra toàn bộ các cơ sở sản xuất tương tự nhà máy Aricell trên phạm vi toàn quốc, lập đối sách an toàn phòng ngừa tái diễn.Trong một diễn biến khác, từ ngày 25/6, đảng Sức mạnh quốc dân đã chấm dứt tẩy chay Quốc hội, quay trở lại làm việc tại các Ủy ban thường trực, tuyên bố từ nay sẽ dừng tranh cãi chính trị, tập trung vào dân sinh.Đảng Dân chủ đồng hành hối thúc đảng cầm quyền tham gia thảo luận về các dự luật tranh cãi, trong đó có dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh do bị dòng nước cuốn trôi khi đang tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận mưa lớn hồi tháng 7 năm ngoái.Tuy nhiên, trong cuộc họp toàn thể ngày 25/6 của Ủy ban Pháp chế và tư pháp Quốc hội, cuộc họp đầu tiên có sự tham gia của các nghị sĩ hai đảng lớn, chính giới vẫn rơi vào khẩu chiến gay gắt liên quan tới quy trình triển khai cuộc họp, khiến Ủy ban đã phải dừng họp chỉ sau 6 phút bắt đầu.