Tòa án Hàn Quốc tuyên gia quyến người Việt trong vụ thảm sát Hà My thua kiện

Photo : YONHAP News

Tòa án Hành chính Seoul ngày 25/6 đã tuyên phía nguyên đơn là 5 gia quyến người Việt Nam trong vụ thảm sát Hà My thua kiện. Tòa án cho rằng việc Ủy ban giải quyết các vấn đề quá khứ vì sự thật và hòa giải quyết định không điều tra vụ thảm sát dân thường của binh lính Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam, là hợp pháp.Hội đồng xét xử cho biết Luật giải quyết các vấn đề quá khứ vì sự thật và hòa giải có mục đích làm rõ sự thật trong trường hợp nhân quyền của người dân Hàn Quốc bị xâm hại. Việc phía nguyên đơn lập luận rằng đối tượng điều tra của luật là các vụ xâm hại nhân quyền với người nước ngoài xảy ra tại nước ngoài là không phù hợp với mục đích của luật.Theo lập luận của nguyên đơn thì phạm vi làm sáng tỏ sự thật bị mở rộng quá mức, khó có thể tiến hành điều tra, truy cứu sự thật trên thực tế. Ngoài ra, vụ việc còn có thể dẫn tới những vấn đề khác như mâu thuẫn ngoại giao.Thảm sát Hà My là một sự kiện xảy ra vào ngày 22/2/1968 trong chiến tranh Việt Nam tại làng Hà My, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam, nơi có hai đại đội của Lữ đoàn Rồng Xanh Hàn Quốc đóng quân. Quân lính Hàn Quốc bị cáo buộc đã nổ súng thảm sát hơn 130 dân thường người Việt Nam, trong đó có phụ nữ và trẻ em.Tháng 4/2022, 5 gia quyến của các nạn nhân trong vụ thảm sát đã nộp đơn yêu cầu Ủy ban giải quyết các vấn đề quá khứ vì sự thật và hòa giải Hàn Quốc tiến hành điều tra vụ việc. Tuy nhiên, tháng 5 năm ngoái, ủy ban đã quyết định vụ thảm sát Hà My nằm ngoài phạm vi truy cứu sự thật của ủy ban này, căn cứ theo Luật giải quyết các vấn đề quá khứ vì sự thật và hòa giải.Khoản 4 Điều 2 luật này quy định đối tượng điều tra là các vụ tử vong, bị thương hoặc mất tích, và các trường hợp xâm hại nhân quyền nghiêm trọng khác xảy ra từ ngày 15/8/1945 tới thời kỳ thống trị của chủ nghĩa chuyên chế, do sự thực thi công quyền một cách bất hợp pháp.Phía nguyên đơn tuyên bố sẽ kháng cáo, cho rằng trong luật trên không hề quy định loại "vụ việc xảy ra với người nước ngoài tại nước ngoài" ra khỏi đối tượng điều tra.