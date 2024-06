Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc tháng 4/2024 tăng sau 19 tháng

Photo : KBS News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 26/6 công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 4/2024". Theo đó, số trẻ chào đời tại Hàn Quốc trong tháng 4 đạt 19.049 trẻ, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, thoát khỏi xu hướng giảm sau 19 tháng kể từ tháng 10/2022.Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào số lượng trẻ thì đây là lần thứ hai số trẻ chào đời trong tháng 4 đạt dưới ngưỡng 20.000 trẻ. Cục Thống kê giải thích điều này là do hiệu ứng cơ sở, bởi số trẻ chào đời trong tháng 4 năm ngoái đã giảm mạnh tới 12,5% so với cùng kỳ năm trước đó. Ngoài ra, vào thời điểm tháng 4 năm ngoái, số cặp kết hôn đã tăng 8 tháng liên tiếp kể từ tháng 8/2022. Các cặp vợ chồng kết hôn thời điểm đó bắt đầu sinh con trong năm nay.Mặt khác, số người tử vong trong tháng 4 là 28.659 người, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023. Do số người tử vong nhiều hơn số trẻ chào đời, dân số Hàn Quốc tiếp tục giảm tự nhiên 9.610 người trong tháng 4.Số cặp kết hôn trong tháng 4 là 18.039 cặp, tăng 24,6% so với một năm trước, mức cao kỷ lục xét riêng trong các tháng 4, được phân tích là do số ngày làm việc hành chính trong tháng nhiều hơn một ngày so với năm ngoái. Số cặp ly hôn trong tháng 4 là 7.701 cặp, tăng 5,7% so với một năm trước.