Điều tra ba lãnh đạo nhà máy pin Aricell về sai phạm dẫn tới cháy nổ lớn

Photo : KBS News

Chủ tịch Ủy ban khắc phục sự cố khu vực thuộc Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc Min Gil-soo trong buổi họp báo ngày 26/6 công bố cơ quan này sẽ tiến hành điều tra với ba lãnh đạo công ty Aricell, nơi để xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 23 người thiệt mạng, về nghi ngờ vi phạm Luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và Luật xử phạt nặng doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng.Bộ cũng ban lệnh dừng toàn bộ hoạt động sản xuất đối với nhà máy Aricell (thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi) từ 9 giờ sáng ngày 26/6. Chủ tịch Min cho biết Bộ Tuyển dụng sẽ tiến hành điều tra nhanh chóng với ba lãnh đạo doanh nghiệp này, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.Ba cá nhân nói trên cũng là ba trong số 5 người mà Cơ quan Cảnh sát đang tiến hành điều tra về nghi ngờ sơ suất trong công việc gây chết người. Ngoài ra, Bộ Tuyển dụng cũng sẽ tiến hành điều tra các chứng cứ liên quan để xác minh nghi ngờ rằng công ty Aricell đã có hành vi lách luật khi ký kết hợp đồng thuê nhân lực với công ty thầu phụ.Mặt khác, Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Tuyển dụng và lao động đã yêu cầu hơn 500 doanh nghiệp sản xuất pin trên toàn quốc tự tiến hành rà soát khẩn cấp về các nguyên tắc an toàn. Từ ngày 25/6, hơn 200 công ty liên quan tới sản xuất pin đang phối hợp với các ban ngành hữu quan, như Cơ quan Phòng cháy chữa cháy, để tiến hành điều tra an toàn khẩn cấp liên quan tới cháy nổ.Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 24/6, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất pin lithium của hãng Aricell ở thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, khiến 23 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng mang quốc tịch Trung Quốc.