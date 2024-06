Bình Nhưỡng phát hành Sách trắng kỷ niệm 74 năm đấu tranh chống đế quốc Mỹ

Photo : KBS News

Nhân dịp 74 năm ngày bùng nổ chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950-17/7/1953), Viện nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đã xuất bản một cuốn Sách trắng với nội dung những thiết hại của miền Bắc trong chiến tranh, nhấn mạnh lòng căm thù mãnh liệt của nhân dân Bắc Triều Tiên đối với Mỹ. Trên thực tế, Bình Nhưỡng kỷ niệm ngày 25/6 là ngày đấu tranh chống đế quốc Mỹ.Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Sách trắng viết rằng từ khi chiến tranh bùng nổ vào năm 1950 cho đến nay, Washington vẫn đang tăng cường các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Bình Nhưỡng. Trong thời chiến, những hành động tàn bạo của Mỹ đã khiến hơn 1,24 triệu người thiệt mạng, khoảng 912.000 người bị bắt cóc, 392.000 người mất tích, và tổng thiệt hại ước tính lên tới hơn 165.000 tỷ USD. Không chỉ trong ba năm chiến tranh, tính từ năm 1945 đến 2017, Washington còn gây thiệt hại đến vật chất và kinh tế trong các cuộc khủng bố, chiến tranh hóa học, các cuộc xung đột hai nước Triều-Mỹ như vụ bắt giữ tàu Pueblo (1968), vụ binh lính miền Bắc giết chết lính Mỹ tại Bàn Môn Điếm (1976). Tất cả các tổn thất do thương vong và gián đoạn kinh tế do Mỹ gây ra với nước này ước tính lên đến 782.000 tỷ USD.Theo đó, những điều này đã để lại vết thương không thể xóa nhòa trong lòng người dân Bắc Triều Tiên, xâm phạm nghiêm trọng môi trường an toàn của nước này. Đồng thời, Sách trắng cũng nhấn mạnh những thiệt hại tinh thần không thể bù đắp. Vì ngay cả những thế hệ sinh ra sau chiến tranh cũng là mục tiêu của các mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ và họ đang phải lớn lên trong "mùi thuốc súng của các cuộc diễn tập chiến tranh hạt nhân".Viện Nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cũng đã lên án Washington khi không chỉ không xin lỗi và bồi thường cho những tội lỗi gây ra, mà còn tiếp tục thực hiện các hành vi xâm phạm chủ quyền Bình Nhưỡng; thể hiện quyết tâm sẽ không bao giờ nhún nhường mà sẽ đợi thời cơ để trả thù Mỹ với tâm niệm "nợ máu phải trả bằng máu".