Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/6 (giờ địa phương) phát hành "Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2023", trong đó đánh giá tình trạng xâm phạm tự do tôn giáo tại Bắc Triều Tiên không có sự thay đổi căn bản nào.Báo cáo nhắc tới việc vào năm 2022, Tổng thư ký Liên hợp quốc chỉ ra rằng chính quyền miền Bắc vẫn đang phủ nhận toàn diện quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân. Kể từ sau khi Ủy ban điều tra tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên thuộc Liên hợp quốc (COI) công bố báo cáo về thực trạng đàn áp nhân quyền ở nước này, cho tới nay tình hình vẫn không có sự thay đổi nào về cơ bản.Tiếp đó, báo cáo cho biết Chính phủ miền Bắc vẫn đang tiếp tục tử hình người dân vì hoạt động tôn giáo, tra tấn, bắt bớ, và các hành vi ngược đãi thân thể khác. Báo cáo nhấn mạnh Chính phủ Mỹ đã nêu lo ngại về vấn đề tự do tôn giáo tại Bắc Triều Tiên trong nhiều diễn đàn liên quan và các cuộc tham vấn song phương với Chính phủ nước thứ ba, bao gồm cả các quốc gia ký kết quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.Về tình hình tự do tôn giáo tại Trung Quốc, báo cáo chỉ ra rằng căn cứ theo thông tin từ các tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ (NGO) và truyền thông quốc tế đưa tin, thì Chính phủ Bắc Kinh vẫn đang kiểm soát các tổ chức tôn giáo, hạn chế hoạt động của các tín đồ tôn giáo, coi đây là mối đe dọa tới lợi ích của đảng Cộng sản nước này.Mặt khác, trong phần đánh giá về tự do tôn giáo Hàn Quốc, báo cáo nêu ra một số vấn đề như thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế đối với những người từ chối nhập ngũ vì đức tin tôn giáo, tình hình phản đối xây dựng thánh đường Hồi giáo của một bộ phận người dân ở thành phố Daegu.Căn cứ theo Luật tự do tôn giáo quốc tế có hiệu lực từ năm 1998, Bộ Ngoại giao Mỹ soạn thảo và công bố báo cáo đánh giá về tự do tôn giáo của các nước trên thế giới hàng năm. Washington dự kiến sẽ công bố danh sách "quốc gia đặc biệt lo ngại về tự do tôn giáo" vào cuối năm nay, gồm những nước đàn áp, vi phạm tự do tôn giáo một cách có tổ chức. Trong năm ngoái, miền Bắc năm thứ 22 liên tiếp bị liệt vào nhóm này.