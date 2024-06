Lượng phát thải chất gây ô nhiễm không khí của các nhà máy lớn tại Hàn Quốc tăng 2,4% trong năm 2023

Photo : YONHAP News

Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 27/6 công bố trong năm ngoái, tổng lượng phát thải chất gây ô nhiễm không khí của 943 nhà máy lớn trong nước đạt 220.441 tấn, tăng 2,4% so với năm 2022, tăng 14,9% so với năm 2021, ba năm tăng liên tiếp.Trong số các chất gây ô nhiễm không khí mà các nhà máy này thải ra, có 150.144 tấn là oxit nitơ (NOx), 62.878 tấn là axit sulfuric (SOx), 2.322 tấn là carbon dioxit (CO). Cụ thể, các nhà máy sắt, thép thải ra 70.695 tấn (32,1%), chiếm nhiều nhất; sau đó tới các nhà phát điện 62.997 tấn, nhà máy sản xuất xi măng 50.103 tấn (22,7%), nhà máy hóa dầu 21.603 tấn (9,8%).Bộ Môi trường cho biết mặc dù tổng lượng phát thải tăng nhưng lượng phát thải bình quân của mỗi ống khói lại giảm 9,7% so với năm trước. Số lượng các nhà máy lắp đặt thiết bị giám sát từ xa (Tele-Monitoring System, TMS) trên ống khói tăng, nên tổng lượng phát thải hiển thị trên số liệu thống kê tăng.TMS là thiết bị đo lưu lượng khí thải từ các ống khói nhà máy, hiển thị mức độ ô nhiễm không khí theo thời gian thực. Trong năm ngoái, có 3.383 ống khói của 943 nhà máy lớn lắp đặt hệ thống này. Lượng phát thải chất gây ô nhiễm không khí của các nhà máy lắp đặt hệ thống TMS chiếm khoảng một nửa các nhà máy xếp từ nhóm 1 tới nhóm 3 về mức độ phát thải chất gây ô nhiễm không khí (là các nhà máy phát thải trên 10 tấn một năm).