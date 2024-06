Bộ trưởng Công nghiệp Hàn-Mỹ-Nhật nhất trí tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng và công nghệ cao

Photo : YONHAP News

Hội nghị Bộ trưởng Công nghiệp Hàn-Mỹ-Nhật lần thứ nhất đã diễn ra vào ngày 26/6 (giờ địa phương) tại Washington (Mỹ), với sự tham gia của Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo và Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản Saito Ken.Quan chức ba nước nhất trí đẩy mạnh hợp tác ở các lĩnh vực chiến lược như công nghệ cao và chuỗi cung ứng, nhằm tăng cường an ninh cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Trong thông cáo chung sau hội nghị, các Bộ trưởng công bố mục tiêu chung của ba nước là vận dụng cơ chế ba bên để thúc đẩy sự phát triển các công nghệ mới nổi và trọng tâm, tăng cường an ninh kinh tế và năng lực hồi phục chuỗi cung ứng ở các lĩnh vực trọng tâm như chíp bán dẫn, pin.Ba bên nhất trí tăng cường phối hợp trong việc kiểm soát xuất khẩu các công nghệ tiên tiến; tăng cường hợp tác tư nhân để nghiên cứu chung và đổi mới công nghệ công nghiệp tiên tiến; đẩy mạnh nỗ lực trong việc phát triển tiêu chuẩn quốc tế và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách an toàn; mở rộng hợp tác khoáng sản trọng tâm; hợp tác hỗ trợ thực thi Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương (IPEF).Cuộc họp lần này được tổ chức căn cứ theo thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo ba nước tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra vào tháng 8 năm ngoái tại Trại David (Mỹ), về việc tổ chức định kỳ cuộc gặp của Bộ trưởng Công nghiệp ba bên.